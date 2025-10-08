Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο ηθοποιός έφτασε με τον δικηγόρο του και δεν έκανε καμία δήλωση

STAR.GR
Ελλαδα
Η άφιξη του Βασίλη Μπισμπίκη στην Ευελπίδων / Βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων πέρασε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπου εκδικάζεται το τροχαίο με υλικές ζημιές που σημειώθηκε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου. 

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»

Ο ηθοποιός, που κατηγορείται για μη συμμόρφωση οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων), έφτασε βιαστικός μαζί με τον δικηγόρο του και δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Τροχαίο Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε τσουρέκια στους γείτονες

Βασίλης Μπισμπίκης

Φωτογραφίες Eurokinissi (Σωτηρόπουλος Δημήτρης)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στα δικαστήρια για το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων

Το χρονικό του τροχαίου στη Φιλοθέη

Ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/9 στη Φιλοθέη, κατά την επιστροφή του από τη Μεταμόρφωση, όπου είχε πάει σε ένα κρητικό γλέντι.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα και σε μαντρότοιχο κατοικίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αφού πήγε στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού και συνελήφθη από τις αρχές. Σε δηλώσεις του υποστήριξε πως δεν προσπάθησε να διαφύγει ούτε να αποκρύψει το συμβάν, τονίζοντας ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.
«Δεν εγκατέλειψα κανέναν, δεν κρύφτηκα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και το αυτοκίνητο γλίστρησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, ο Μπισμπίκης παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου έδωσε κατάθεση. «Γύρω στις 5:30 το πρωί, επιστρέφοντας στο σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και έναν τοίχο. Κατέβηκα, είδα τις ζημιές και, επειδή δεν υπήρχε κανείς εκείνη την ώρα, άφησα σημείωμα με τα στοιχεία μου», κατέθεσε.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου του ασκήθηκε δίωξη για παράβαση του άρθρου 47 του ΚΟΚ – δηλαδή μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις οδηγού μετά από ατύχημα.

Το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για σήμερα.

Την περασμένη Δευτέρα, ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, τους ζήτησε συγγνώμη, τους κέρασε γλυκά και τους διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει ο ίδιος την αποκατάσταση των φθορών, όπως ανέφεραν οι άλλοι εμπλεκόμενοι σε δηλώσεις τους. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΦΙΛΟΘΕΗ
