20.000 διορισμοί και προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

Ο προγραμματισμός με βάση τον νέο Προϋπολογισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 12:04 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»
22.11.25 , 11:37 VW - Kosmocar Α.Ε: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo
22.11.25 , 11:34 Στέγη σε αδιέξοδο: Πρωταθλήτρια… στην υστέρηση η Ελλάδα
22.11.25 , 11:20 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
22.11.25 , 11:10 20.000 διορισμοί και προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026
22.11.25 , 10:56 Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο
22.11.25 , 10:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων
22.11.25 , 10:14 Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες
22.11.25 , 10:13 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»
22.11.25 , 10:03 Έκανε…  όργια στο ΣΕΦ, τον θέλει τώρα με μεταγραφή ο Ολυμπιακός!
22.11.25 , 09:24 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»
22.11.25 , 09:15 Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
22.11.25 , 09:09 Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK
22.11.25 , 09:03 Η Τζάκι σκότωσε τον Τζον Κένεντι;
22.11.25 , 09:00 Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:
Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
Φιλαρέτη Κομνηνού - Γιώργος Παπαγεωργίου: Μαμά και γιος ποζάρουν μαζί
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση
Δημόσιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε περίπου 20.000 αναμένεται να ανέλθουν το 2026 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις στο Δημόσιο, όπως αναφέρεται στον νέο προϋπολογισμό. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2026 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ένστολων), καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Η κατανομή των προσλήψεων αυτών στους επιμέρους φορείς θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα τα αιτήματα και τις ανάγκες των φορέων.

Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζουν αυξητική τάση το 2025 σε σχέση με το 2024. Το 2024, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 15.200 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 36% από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 16% από το υπουργείο Υγείας και το 31% συνολικά από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, με βάση τα έως 30/6/2025 διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων του 2025, αναμένεται ότι οι αποχωρήσεις υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, θα διαμορφωθούν σε 17.361 για το 2025 και σε 15.852 για το 2026. 

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Σημειώνεται ότι, οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελέγχεται η προκαλούμενη δαπάνη. Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων- αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται συνολικά σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση και όχι ανά κλάδο ή φορέα, έτσι ώστε να καλύπτονται κάθε χρόνο οι πραγματικές ανάγκες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα 1:1.

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το τακτικό υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο - Τι θα ισχύει

Το 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 22.061 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές). Στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υλοποιήθηκαν 10.951 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 50% επί του συνόλου), στο υπουργείο Υγείας 4.504 διορισμοί (ποσοστό 20% επί του συνόλου), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1.837 διορισμοί (8% επί του συνόλου) και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.473 διορισμοί (7% επί του συνόλου).

Το 2025 οι διορισμοί που υλοποιήθηκαν έως τις 30/6/2025 και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανέρχονται σε 4.167. Ειδικότερα, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν 836 διορισμοί, ενώ αναμένεται ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον περίπου 10.000 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έως τις 30/6/2025 υλοποιήθηκαν 828 διορισμοί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 594 διορισμοί στο υπουργείο Υγείας.

 

Με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίστηκε σε 22.344, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2025 ο αντίστοιχος αριθμός παρέμεινε αρχικά αμετάβλητος και εν συνεχεία αυξήθηκε σε 29.344, κυρίως λόγω της κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό αντί του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Περαιτέρω, για το 2026 ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2025.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
 |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top