Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.

Σε μια προσπάθεια να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση στους καταυλισμούς

Προσλήψεις Ρομά που θα ενταχθούν στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζουν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε μία προσπάθεια να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση σε περιοχές όπου υπάρχουν καταυλισμοί. 

Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος, η ιδέα έπεσε στο τραπέζι πριν από λίγο καιρό και εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και αν τελικά θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχουν δηλαδή Ρομά που θα λειτουργούσαν ως συνδετικοί κρίκοι

Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί

Προσλήψεις Ρομά ως αστυνομικών: Ποια είναι τα προβλήματα 
 

Μάλιστα, είχαν τεθεί και κάποιες προϋποθέσεις, όπως να έχουν τελειώσει το Λύκειο, να μιλούν την διάλεκτο και να έχουν «καθαρό» ποινικό μητρώο. Συμφωνα με πληροφορίες του STAR, αυτή την ώρα, το σχέδιο είναι ακόμα στα σπάργανα διότι:

-Δε γνωρίζουν στην Κατεχάκη αν υπάρχουν διαθέσιμα άτομα που να ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στους καταυλισμούς. 

-Δε γνωρίζουν αν υπάρχουν πρόσωπα που πληρούν, έστω, αυτές τις προϋποθέσεις. Η προκήρυξη για την πρόσληψη εγκυμονούσε κινδύνους να έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά και να μην μπορούσε να προχωρήσει. 

12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου

Όπως υπενθύμισε οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες. Το σίγουρο είναι ότι από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθούν, με ό,τι τρόπο μπορούν, να περιορίσουν την εγκληματικότητα που «γεννά» η Δυτική Αττική


 

Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΜΑ
 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
