Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί

Το μεροκάματο της ψευτοανάπηρης φτάνει και τα 100 ευρώ!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 22:59 Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!
22.09.25 , 22:56 Ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ
22.09.25 , 22:35 Φάρμα: Ποια επέλεξε για μονομάχο η Βαλεντίνα;
22.09.25 , 22:27 Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!
22.09.25 , 22:00 Εξάρχεια: «Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ» άρπαξαν 45.000 ευρώ
22.09.25 , 22:00 Φάρμα: Η Στέλλα υιοθέτησε το πρώτο σκυλάκι της σεζόν!
22.09.25 , 21:55 Φάρμα: Λάμπρος ή Γιώργος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
22.09.25 , 21:43 Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς
22.09.25 , 21:40 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία ατομικής ασυλίας για τους «πράσινους»
22.09.25 , 21:35 Ανατροπή στη Φάρμα! Η αιφνίδια αποχώρηση που ξάφνιασε τους πάντες
22.09.25 , 21:14 Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά
22.09.25 , 20:54 Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
Βαλεντίνα Σπέντζα: Το βιογραφικό της pet sitter από τη Φάρμα!
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 22.09.25, 20:30
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το ρεπορτάζ του Star στην Κηφισιά με τις Ρομά που ζητιάνευαν και παρίσταναν τις ανάπηρες, οι επιτήδειες εξαφανίστηκαν για λίγες ημέρες. Σήμερα όμως, η μία έκανε και πάλι την εμφάνισή της, ζητώντας χρήματα από τις περαστικές γυναίκες και μάλιστα με έντονο τρόπο. 

Ο Βαγγέλης Γκούμας περιέγραψε τι συνέβη το πρωί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Ο ρεπόρτερ του Star υπενθύμισε ότι η ανάπηρη Ρομά επαίτης, στη θέα της κάμερας είχε περπατήσει και μάλιστα του επιτέθηκε.

Η ψευτο - ανάπηρη Ρομά επαίτης τη στιγμή της επίθεσης στον ρεπόρτερ του Star Βαγγέλη Γκούμα

Η ψευτο - ανάπηρη Ρομά επαίτης τη στιγμή της επίθεσης στον ρεπόρτερ του Star Βαγγέλη Γκούμα

«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!

Η κόρη της σήμερα έκανε και πάλι την εμφάνισή της αλλά χωρίς το παιδάκι αυτή τη φορά και άρχισε και πάλι να ζητάει ελεημοσύνη από τους περαστικούς. Όταν είδε το τηλεοπτικό συνεργείο δεν επιτέθηκε και πάλι με πέτρες, αλλά άρχισε να τρέχει για να το αποφύγει, προκαλώντας και τον δικαιολογημένο θυμό των κατοίκων που χαρακτηρίζουν «μάστιγα» την επαιτεία. 

Η Ρομά επαίτης με το παιδί και χωρίς το παιδί στην Κηφισιά

Η Ρομά επαίτης με το παιδί και χωρίς το παιδί στην Κηφισιά 

Κηφισιά: Οι πολίτες ζητούν την παρέμβαση των αρχών για τις ψευτοανάπηρες ζητιάνες

Ο δήμος Κηφισιάς αντέδρασε με μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά ζητά από τους κατοίκους να μην δίνουν ελεημοσύνη για να φύγουν οι ψευτοανάπηροι επαίτες. «Μόνο που αυτή δεν είναι η λύση, καθώς η Πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να πάρει μέτρα και να τις απομακρύνει και εδώ μιλάμε και για την Αστυνομία» σχολίασε ο Β. Γκούμας. 

12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου

Κηφισιά: Το μεροκάματο της ψευτοανάπηρης φτάνει και τα 100 ευρώ

Όπως πρόσθεσε, πρέπει να επέμβουν και οι οικονομικές υπηρεσίες για να εντοπίσουν το μαύρο χρήμα, καθώς, όπως πληροφορήθηκε, το μεροκάματο της ψευτοανάπηρης Ρομά και της κόρης της από την επαιτεία ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ σε κάποιες καλές ημέρες! 

Καταδίωξη – θρίλερ μοτοσικλέτας στην Κηφισιά από την ΕΛ.ΑΣ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΜΑ
 |
ΕΠΑΙΤΗΣ
 |
ΚΗΦΙΣΙΑ
 |
ΕΠΑΙΤΕΙΑ
 |
ΨΕΥΤΟΑΝΑΠΗΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top