Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί

Μετά το ρεπορτάζ του Star στην Κηφισιά με τις Ρομά που ζητιάνευαν και παρίσταναν τις ανάπηρες, οι επιτήδειες εξαφανίστηκαν για λίγες ημέρες. Σήμερα όμως, η μία έκανε και πάλι την εμφάνισή της, ζητώντας χρήματα από τις περαστικές γυναίκες και μάλιστα με έντονο τρόπο.

Ο Βαγγέλης Γκούμας περιέγραψε τι συνέβη το πρωί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ο ρεπόρτερ του Star υπενθύμισε ότι η ανάπηρη Ρομά επαίτης, στη θέα της κάμερας είχε περπατήσει και μάλιστα του επιτέθηκε.

Η ψευτο - ανάπηρη Ρομά επαίτης τη στιγμή της επίθεσης στον ρεπόρτερ του Star Βαγγέλη Γκούμα

Η κόρη της σήμερα έκανε και πάλι την εμφάνισή της αλλά χωρίς το παιδάκι αυτή τη φορά και άρχισε και πάλι να ζητάει ελεημοσύνη από τους περαστικούς. Όταν είδε το τηλεοπτικό συνεργείο δεν επιτέθηκε και πάλι με πέτρες, αλλά άρχισε να τρέχει για να το αποφύγει, προκαλώντας και τον δικαιολογημένο θυμό των κατοίκων που χαρακτηρίζουν «μάστιγα» την επαιτεία.

Η Ρομά επαίτης με το παιδί και χωρίς το παιδί στην Κηφισιά

Κηφισιά: Οι πολίτες ζητούν την παρέμβαση των αρχών για τις ψευτοανάπηρες ζητιάνες

Ο δήμος Κηφισιάς αντέδρασε με μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά ζητά από τους κατοίκους να μην δίνουν ελεημοσύνη για να φύγουν οι ψευτοανάπηροι επαίτες. «Μόνο που αυτή δεν είναι η λύση, καθώς η Πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να πάρει μέτρα και να τις απομακρύνει και εδώ μιλάμε και για την Αστυνομία» σχολίασε ο Β. Γκούμας.

Κηφισιά: Το μεροκάματο της ψευτοανάπηρης φτάνει και τα 100 ευρώ

Όπως πρόσθεσε, πρέπει να επέμβουν και οι οικονομικές υπηρεσίες για να εντοπίσουν το μαύρο χρήμα, καθώς, όπως πληροφορήθηκε, το μεροκάματο της ψευτοανάπηρης Ρομά και της κόρης της από την επαιτεία ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ σε κάποιες καλές ημέρες!