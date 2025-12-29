Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή

Υπέστη εγκαύματα και δεν τα κατάφερε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος την Πρωτοχρονιά
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
29.12.25 , 11:56 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
29.12.25 , 11:44 Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»
29.12.25 , 11:29 Κάνεις κι εσύ αυτά τα 5 πράγματα; Δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση
29.12.25 , 11:18 Κουραμπιές εναντίων μελομακάρονου
29.12.25 , 11:16 Λάμψη και στιλ: Οι top 10 + 1 εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025
29.12.25 , 11:11 Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε την ζωή μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη

Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα.


Η Πυροσβεστική έφτασε αμέσως στο σημείο και κατάφερε να απεγκλωβίσει από το φλεγόμενο διαμέρισμα το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον από πάνω όροφο, όπου βρισκόταν μια μητέρα με τα τρίδυμα παιδιά της και τη γιαγιά τους. 

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, όμως η ηλικιωμένη χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα. Λίγες ώρες αργότερα εξέπνευσε. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top