Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε την ζωή μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα.
Η Πυροσβεστική έφτασε αμέσως στο σημείο και κατάφερε να απεγκλωβίσει από το φλεγόμενο διαμέρισμα το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον από πάνω όροφο, όπου βρισκόταν μια μητέρα με τα τρίδυμα παιδιά της και τη γιαγιά τους.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, όμως η ηλικιωμένη χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα. Λίγες ώρες αργότερα εξέπνευσε.