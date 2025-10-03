Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»

Την Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στις πόρτες των ιδιοκτητών των οχημάτων στα οποία προκάλεσε ζημιές με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη, με διάθεση απολογητική, θέλοντας να δικαιολογηθεί για όσα προκάλεσε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τους πρόσφερε γλυκά και προσπάθησε να δικαιολογηθεί που δεν πήγε το επόμενο πρωί να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ωστόσο, οι προθέσεις του, αν καλές κι αγαθές, φαίνεται πως δεν έπεισαν τους παθόντες να υπαναχωρήσουν της θέσης τους να προβούν σε μηνύσεις σε βάρος του.

«Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών οχημάτων που υπέστησαν ζημιές. «Θα τα πούμε στο δικαστήριο με τον κ. Μπισμπίκη και μετά θα αποφασίσω τι θα κάνω. Θα κινηθούμε σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε.

Από την άλλη, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η μάντρα του οποίου υπέστη ζημιές από το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη, ξεκαθάρισε ότι θα κάνει μήνυση σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν.

«Ήρθε την Τετάρτη, αλλά τι να τα κάνω τα γλυκά που τα έφερε 1η Οκτωβρίου; Αν δεν αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές δεν κάνω πίσω. Εντάξει δε θα τον κρεμάσουμε, του είπα ότι έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα. Μετά την επίσκεψή του με κάλεσαν από την ασφαλιστική του για να αξιολογήσουν τη ζημιά. Θα τα πούμε στο δικαστήριο», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σόμπολου, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και τους είπε ότι ήθελε να δικαιολογηθεί για ό,τι συνέβη. Φέρεται να είπε πως του έφυγε το τιμόνι, ένιωσε μια θολούρα και μετά αφού προκάλεσε το τροχαίο φοβήθηκε γιατί τον κυνηγούν οι δημοσιογράφοι λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και των ακτιβιστικών δράσεων, στις οποίες συμμετέχει.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τρία οχήματα κι έναν μαντρότοιχο επιστρέφοντας από ένα κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση στο σπίτι του στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός έφυγε από το σημείο, το μεσημέρι του Σαββάτου εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και τελικά την Κυριακή πήγε στο Α.Τ Φιλοθέης και είπε στους αστυνομικούς ότι είχε προκαλέσει ζημιές σε κάποια αυτοκίνητα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, ότι άφησε σημείωμα στους ιδιοκτήτες ενημερώνοντάς τους για το συμβάν, όπως επίσης την αστυνομία και την ασφαλιστική του.

Όμως τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και η ΕΛ.ΑΣ. τον διέψευσαν. Ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε από το Αυτόφωρο και η δίκη του πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων). Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα.