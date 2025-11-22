Στέγη σε αδιέξοδο: Πρωταθλήτρια… στην υστέρηση η Ελλάδα

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Blupeak Estate Analytics, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη νέα οικοδόμηση — μόλις μία νέα κατοικία ανά 1.000 κατοίκους. Η υποεπένδυση στον κατασκευαστικό κλάδο, που ξεκίνησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, συνεχίζει να αφήνει βαθύ αποτύπωμα: η περιορισμένη προσφορά και η εκτίναξη των ενοικίων απομακρύνουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά από την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.

Την ίδια ώρα, πάνω από 700.000 σπίτια παραμένουν κλειστά ή υποαξιοποιημένα, αντικατοπτρίζοντας ένα μίγμα οικονομικών στρεβλώσεων και θεσμικών εμποδίων.

