Στέγη σε αδιέξοδο: Πρωταθλήτρια… στην υστέρηση η Ελλάδα

Eλάχιστη νέα οικοδόμηση και 700.000 ανεκμετάλλευτα σπίτια

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Blupeak Estate Analytics, η Ελλάδα  καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη νέα οικοδόμηση — μόλις μία νέα κατοικία ανά 1.000 κατοίκους. Η υποεπένδυση στον κατασκευαστικό κλάδο, που ξεκίνησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, συνεχίζει να αφήνει βαθύ αποτύπωμα: η περιορισμένη προσφορά και η εκτίναξη των ενοικίων απομακρύνουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά από την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.

Την ίδια ώρα, πάνω από 700.000 σπίτια παραμένουν κλειστά ή υποαξιοποιημένα, αντικατοπτρίζοντας ένα μίγμα οικονομικών στρεβλώσεων και θεσμικών εμποδίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

