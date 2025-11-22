Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες

Μακαρονόπιτα, πατσαβουρόπιτα και άλλες ξεχωριστές πίτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 12:04 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»
22.11.25 , 11:37 VW - Kosmocar Α.Ε: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo
22.11.25 , 11:34 Στέγη σε αδιέξοδο: Πρωταθλήτρια… στην υστέρηση η Ελλάδα
22.11.25 , 11:20 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
22.11.25 , 11:10 20.000 διορισμοί και προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026
22.11.25 , 10:56 Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο
22.11.25 , 10:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων
22.11.25 , 10:14 Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες
22.11.25 , 10:13 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»
22.11.25 , 10:03 Έκανε…  όργια στο ΣΕΦ, τον θέλει τώρα με μεταγραφή ο Ολυμπιακός!
22.11.25 , 09:24 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»
22.11.25 , 09:15 Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
22.11.25 , 09:09 Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK
22.11.25 , 09:03 Η Τζάκι σκότωσε τον Τζον Κένεντι;
22.11.25 , 09:00 Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»
Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
Φιλαρέτη Κομνηνού - Γιώργος Παπαγεωργίου: Μαμά και γιος ποζάρουν μαζί
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 23.11.25, 10:14
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αλμυρές πίτες αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους καθώς μπορούν να τις καταναλώσουν όλες τις ώρες της ημέρας, είναι πεντανόστιμες αλλά και χορταστικές.

Αν θέλεις να μάθεις να φτιάχνεις μόνη σου προκειμένου να γλιτώσεις και τα έξοδα, εμείς ψάξαμε, βρήκαμε τρεις συνταγές και στις παρουσιάζουμε.

Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι

Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες

Χωριάτικη μακαρονόπιτα με ντοματίνια και λαχανικά


Για τη γέμιση


• 400 γρ. μακαρόνια
• 200 γρ. φέτα
• 150 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα
• 100 γρ. κεφαλοτύρι ή γραβιέρα
• 3 αυγά
• 200 ml γάλα
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
• 200 γρ. ντοματίνια
 • 1 πράσινη ή κόκκινη πιπεριά
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1 κ.γ. ξερή ρίγανη
• 2 κ.σ. μαϊντανός
• Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για το φύλλο


• 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο 
• 100 γρ. βούτυρο

Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες
Εκτέλεση της Συνταγής


1. Προετοιμασία μακαρονιών 1. Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από όσο λέει η συσκευασία. 2. Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με το βούτυρο ή το λάδι να μην κολλήσουν. 2. Σοτάρισμα λαχανικών 1. Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις το φρέσκο κρεμμυδάκι και την πιπεριά για 2–3 λεπτά. 2. Προσθέτεις τα ντοματίνια, αλατοπιπερώνεις ελαφρά, ρίχνεις λίγη ρίγανη και αφήνεις να μαλακώσουν για 3–4 λεπτά. 3. Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.  3. Ετοιμασία γέμισης 1. Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με το γάλα και την κρέμα. 2. Προσθέτεις τα τυριά, τα μακαρόνια και το μείγμα των λαχανικών. 3. Ανακατεύεις απαλά να πάει παντού η γέμιση και δοκιμάζεις γεύση.   4. Στήσιμο πίτας 1. Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις 3 φύλλα κάτω, αλείφοντας κάθε ένα με βούτυρο ή λάδι. 2. Ρίχνεις όλη τη γέμιση. 3. Σκεπάζεις με άλλα 3 φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. 4. Κλείνεις τις άκρες, χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια.   5. Ψήσιμο • Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (αέρα) για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να μοσχομυρίσει.

Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες


Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα και δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 300 γρ. ανθότυρο
• 200 γρ. φέτα τριμμένη
• 2 αυγά
• 200 ml γάλα
• 150 ml σόδα
• 100 ml ηλιέλαιο
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)
• Λίγο πιπέρι
• Σουσάμι για πασπάλισμα

Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.

Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες

Μεσογειακή πίτα με ντομάτα και φέτα

Υλικά της Συνταγής
Για τη γέμιση
• 2 μελιτζάνες
• 3–4 ντομάτες
• 150 γρ. φέτα
• 80 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1–2 κ.σ. φρέσκο βασιλικό
• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 
Για την πίτα
• 6–8 φύλλα χωριάτικα
• 50 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία λαχανικών • Ζεσταίνεις 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Σοτάρεις το κρεμμύδι για 2–3 λεπτά. • Προσθέτεις μελιτζάνα και σοτάρεις 5–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. • Ρίχνεις την ντομάτα, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις βασιλικό και αφήνεις 5 λεπτά να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει λίγο. • Προσθέτεις φέτα και ελιές, ανακατεύεις απαλά. 2. Στήσιμο πίτας • Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις το πρώτο φύλλο. Αλείφεις με ελαιόλαδο. • Συνεχίζεις με 2–3 φύλλα, λαδώνοντας κάθε ένα. • Απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. • Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο και το τελευταίο πολύ καλά. 3. Ψήσιμο • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C αέρα. • Ψήνεις 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η πίτα. 4. Σερβίρισμα • Αφήνεις την πίτα 5–10 λεπτά να σταθεί πριν την κόψεις.
XS5oHQzYS7so4qJv6Kjvg


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΠΙΤΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top