Eύκολες, θρεπτικές και διαφορετικές συνταγές για πίτες

Οι αλμυρές πίτες αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους καθώς μπορούν να τις καταναλώσουν όλες τις ώρες της ημέρας, είναι πεντανόστιμες αλλά και χορταστικές.

Αν θέλεις να μάθεις να φτιάχνεις μόνη σου προκειμένου να γλιτώσεις και τα έξοδα, εμείς ψάξαμε, βρήκαμε τρεις συνταγές και στις παρουσιάζουμε.

Χωριάτικη μακαρονόπιτα με ντοματίνια και λαχανικά



Για τη γέμιση



• 400 γρ. μακαρόνια

• 200 γρ. φέτα

• 150 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα

• 100 γρ. κεφαλοτύρι ή γραβιέρα

• 3 αυγά

• 200 ml γάλα

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• 200 γρ. ντοματίνια

• 1 πράσινη ή κόκκινη πιπεριά

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 κ.γ. ξερή ρίγανη

• 2 κ.σ. μαϊντανός

• Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για το φύλλο



• 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο

• 100 γρ. βούτυρο



Εκτέλεση της Συνταγής



1. Προετοιμασία μακαρονιών 1. Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από όσο λέει η συσκευασία. 2. Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με το βούτυρο ή το λάδι να μην κολλήσουν. 2. Σοτάρισμα λαχανικών 1. Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις το φρέσκο κρεμμυδάκι και την πιπεριά για 2–3 λεπτά. 2. Προσθέτεις τα ντοματίνια, αλατοπιπερώνεις ελαφρά, ρίχνεις λίγη ρίγανη και αφήνεις να μαλακώσουν για 3–4 λεπτά. 3. Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. 3. Ετοιμασία γέμισης 1. Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με το γάλα και την κρέμα. 2. Προσθέτεις τα τυριά, τα μακαρόνια και το μείγμα των λαχανικών. 3. Ανακατεύεις απαλά να πάει παντού η γέμιση και δοκιμάζεις γεύση. 4. Στήσιμο πίτας 1. Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις 3 φύλλα κάτω, αλείφοντας κάθε ένα με βούτυρο ή λάδι. 2. Ρίχνεις όλη τη γέμιση. 3. Σκεπάζεις με άλλα 3 φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. 4. Κλείνεις τις άκρες, χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια. 5. Ψήσιμο • Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (αέρα) για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να μοσχομυρίσει.



Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα και δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 300 γρ. ανθότυρο

• 200 γρ. φέτα τριμμένη

• 2 αυγά

• 200 ml γάλα

• 150 ml σόδα

• 100 ml ηλιέλαιο

• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)

• Λίγο πιπέρι

• Σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.

Μεσογειακή πίτα με ντομάτα και φέτα

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 2 μελιτζάνες

• 3–4 ντομάτες

• 150 γρ. φέτα

• 80 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1–2 κ.σ. φρέσκο βασιλικό

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για την πίτα

• 6–8 φύλλα χωριάτικα

• 50 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία λαχανικών • Ζεσταίνεις 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Σοτάρεις το κρεμμύδι για 2–3 λεπτά. • Προσθέτεις μελιτζάνα και σοτάρεις 5–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. • Ρίχνεις την ντομάτα, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις βασιλικό και αφήνεις 5 λεπτά να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει λίγο. • Προσθέτεις φέτα και ελιές, ανακατεύεις απαλά. 2. Στήσιμο πίτας • Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις το πρώτο φύλλο. Αλείφεις με ελαιόλαδο. • Συνεχίζεις με 2–3 φύλλα, λαδώνοντας κάθε ένα. • Απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. • Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο και το τελευταίο πολύ καλά. 3. Ψήσιμο • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C αέρα. • Ψήνεις 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η πίτα. 4. Σερβίρισμα • Αφήνεις την πίτα 5–10 λεπτά να σταθεί πριν την κόψεις.

