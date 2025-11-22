Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Αποκαλύπτουμε την ιστορία του

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:
Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Mercedes 35 hp θεωρείται το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο και είναι το πρώτο Mercedes στην ιστορία.Σχεδιασμένο με επιρροές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είναι κατάλληλο τόσο για αγώνες όσο και για καθημερινή χρήση.Επαναστατικός συνολικός σχεδιασμός μόλις 14 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου, με κινητήρα υψηλών επιδόσεων, ψυγείο τύπου κηρήθρας, χαμηλό κέντρο βάρους και μακρύ μεταξόνιο.Το 1901, το Mercedes 35 hp κυριαρχεί στη φημισμένη Εβδομάδα Αγώνων της Νίκαιας

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Στις 22 Νοεμβρίου 1900, η Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ολοκληρώνει το πρώτο όχημα αυτού του τύπου στο Cannstatt. Το εξαιρετικά καινοτόμο αυτό αυτοκίνητο δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Emil Jellinek, επιχειρηματικού εταίρου της DMG και παθιασμένου οδηγού. Ο ιδιαίτερα δικτυωμένος αυτός επιχειρηματίας ήταν τότε ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας. Μόνο μέσα στο 1900, παραγγέλνει συνολικά 72 νέα οχήματα, τα οποία μεταπωλεί σε αγοραστές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ευρώπης. 

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Το Mercedes 35 hp ήταν ένα όχημα υψηλών επιδόσεων για την εποχή του. Κάλυπτε διάφορες κατηγορίες, όπως ήταν συνηθισμένο τότε: ως σπορ έκδοση διακρινόταν στους αγώνες, ενώ με πολυτελές αμάξωμα ήταν κατάλληλο για άνετα ταξίδια. Αντίστοιχα, οι πελάτες χρησιμοποιούσαν το Mercedes 35 hp τόσο σε αγωνιστικές διοργανώσεις όσο και στην καθημερινότητα – απολαμβάνοντας παντού την εντυπωσιακή του παρουσία. Μόλις 14 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τους Carl Benz και Gottlieb Daimler, το Mercedes 35 hp του 1900 αποτέλεσε σταθμό με τον επαναστατικό συνολικό σχεδιασμό του, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική εξέλιξη του σύγχρονου αυτοκινήτου.

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Η ιστορία πίσω από το Mercedes 35 hp:

Ο Jellinek ζητά από τον επικεφαλής μηχανικό της DMG, Wilhelm Maybach, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο, ισχυρό και ασφαλές όχημα που θα ξεπερνούσε τους περιορισμούς των πρώτων αυτοκινήτων χάρη στη μηχανολογική του καινοτομία. Η απαίτηση αυτή προκλήθηκε από το θανατηφόρο ατύχημα του οδηγού αγώνων Wilhelm Bauer, ο οποίος οδηγούσε ένα Daimler Phoenix 23 hp που είχε δηλωθεί από τον Jellinek στην ανάβαση Nice–La Turbie, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αγώνων της Νίκαιας το 1900. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Jellinek συμμετείχε με το ψευδώνυμο “Mercédès”, το μικρό όνομα της πρωτότοκης κόρης του. Λίγο αργότερα, αυτό το όνομα καθιερώνεται ως επίσημη ονομασία της μάρκας για τα αυτοκίνητα της DMG.

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Νέο σχεδιαστικό όραμα για διαρκή υψηλή απόδοση
Ο Maybach, ο σπουδαίος επικεφαλής σχεδιαστής της DMG, και η ομάδα του αναπτύσσουν ένα πλήρως επανασχεδιασμένο όχημα. Το Mercedes 35 hp είναι το πρώτο αυτοκίνητο που απομακρύνεται εντελώς από την ιδέα της μηχανοκίνητης άμαξας: το κέντρο βάρους, το μακρύ μεταξόνιο και το φαρδύ μετατρόχιο προσφέρουν ένα επίπεδο οδικής ασφάλειας και σταθερότητας που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ μέχρι τότε. Πρόσθετες καινοτομίες περιλαμβάνουν την κεκλιμένη κολόνα του τιμονιού και το κιβώτιο ταχυτήτων με συμπλέκτη που λειτουργεί με το πόδι – καθοριστικές βελτιώσεις από εργονομική άποψη και χαρακτηριστικά που παραμένουν θεμελιώδη στη μηχανολογία των αυτοκινήτων μέχρι και σήμερα. 

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Ένα βασικό ορόσημο είναι το σύστημα μετάδοσης του νέου αυτοκινήτου. Ο καινοτόμος σχεδιασμός καθιστά δυνατή τη χρήση ενός νέου, υψηλών επιδόσεων κινητήρα. Ο τετρακύλινδρος αυτός κινητήρας 5,9 λίτρων, σχεδιασμένος από τον Josef Brauner, αποδίδει 25,7 kW (35 ίππους) στις 950 σ.α.λ. – ένα εντυπωσιακό νούμερο για την εποχή. Η εφεύρεση του ψυγείου τύπου κηρήθρας από τον Maybach επιτρέπει την ιδιαίτερα αποτελεσματική ψύξη και τη διατήρηση της υψηλής απόδοσης. Η δομή τύπου κηρήθρας στο εμπρός τμήμα του οχήματος, ήταν αρχικά μια καθαρά τεχνική αναγκαιότητα όμως από το 1926 και έπειτα εξελίσσεται σε εμβληματικό στοιχείο σχεδίασης της μάρκας Mercedes. Στη Mercedes-Benz GLC που παρουσιάστηκε πρόσφατα, αυτό το μοτίβο του ψυγείου αποτελεί μια σύγχρονη έκφραση που υποδηλώνει το μέλλον του αυτοκινήτου.

Διαδικασία τελειοποίησης

Το πρώτο Mercedes 35 hp υποβάλλεται σε αρκετές εβδομάδες εντατικών δοκιμών και σχολαστικών ρυθμίσεων. Μετά από αυτή τη φάση τελειοποίησης, γνωστή ως “στρώσιμο”, το πρώτο Mercedes στην ιστορία αποστέλλεται στον Emil Jellinek στη Νίκαια στις 22 Δεκεμβρίου 1900. Ο επιχειρηματικός εταίρος της DMG συμμετέχει με αυτό το νέο είδος αυτοκινήτου στην Εβδομάδα Αγώνων της Νίκαιας, που πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου 1901 με εντυπωσιακή επιτυχία. Το Mercedes 35 hp κυριαρχεί στους αγώνες, κατακτώντας τη νίκη στη διαδρομή Νίκαια–Salon–Νίκαια, μήκους 392 χιλιομέτρων, καθώς και στην ανάβαση της La Turbie, μεταξύ άλλων.

Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια:

Μετά το Mercedes 35 hp του 1900, η DMG παρουσιάζει το 1901 τα αδελφά μοντέλα Mercedes 12/16 hp και Mercedes 8/11 hp. Αυτήν την πρώτη γενιά οχημάτων Mercedes διαδέχεται το 1902 η σειρά μοντέλων Mercedes-Simplex. Η ονομασία “Simplex” αναφέρεται στην απλότητα χειρισμού τους, η οποία ήταν εξαιρετικά προχωρημένη για την εποχή.

Μία ακόμη στρατηγικά καθοριστική απόφαση λαμβάνεται επίσης το 1900: η DMG αγοράζει ένα οικόπεδο 185.000 τετραγωνικών μέτρων στο Untertürkheim – τη σημερινή κύρια μονάδα παραγωγής της Mercedes-Benz. Ο Gottlieb Daimler δεν προλαβαίνει να δει αυτές τις σημαντικές εξελίξεις – απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 1900, σε ηλικία μόλις 65 ετών. Ωστόσο, η καινοτόμος δυναμική της εταιρείας που ίδρυσε παραμένει αμείωτη και συνεχίζει να καθοδηγεί τη Mercedes-Benz προς το μέλλον.
 

