VW - Kosmocar Α.Ε: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo

Η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε. στηρίζει το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη φετινή μεγάλη λαχειοφόρο αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με τα έσοδα της φετινής Λαχειοφόρου να κατευθύνονται ειδικά στη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο της μάρκας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε φορείς που προσφέρουν καθημερινά πραγματικό και ουσιαστικό έργο.

Ο κ. Αριστείδης Αραβανής, προέδρος του διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων συμβούλος της Kosmocar A.E.δήλωσε:«Η συνεργασία με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” αποτελεί για εμάς μια βαθιά πράξη κοινωνικής ευθύνης. Στην Kosmocar πιστεύουμε ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων υπερβαίνει την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών· αφορά και τη συμβολή στη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας. Η στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.»

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε:«Ευχαριστούμε τη Volkswagen και την Kosmocar για τη συμμετοχή της στη φετινή μας Λαχειοφόρο, που στόχο έχει την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι σημαντικό να έχουμε στο πλευρό μας επιχειρήσεις όπως η Volkswagen, που συμμετέχουν και στηρίζουν το έργο μας και την αδιάλειπτη προσπάθειά μας εδώ και 30 χρόνια, να είμαστε δίπλα σε όλους όσοι έχουν ανάγκη».

Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, δίνονταςστο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα.