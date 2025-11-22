3+1 προβλήματα Μαξίμου στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προβληματισμός για το περιεχόμενο αλλά και για το timing

Πολιτικη
Πηγή: dnews.gr, φωτογραφία INTIME NEWS
Μέγαρο Μαξίμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί εν αναμονή του δεύτερου σκέλους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν μέσω αυξανόμενων διαρροών αλλά και φημών για το περιεχόμενό της.

Το περιεχόμενο ωστόσο δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί, όσο και το timing της έλευσης, καθώς δεν αποκλείεται η δικογραφία να έρθει μεσούσης της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, στα μέσα δηλαδή του Δεκεμβρίου, απειλώντας να «κάψει» κατ' αυτόν τον τρόπο και τις όποιες θετικές εξαγγελίες δρομολογούσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ
