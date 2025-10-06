Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»

Η πρώτη εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου. 

Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει μιλήσει δημόσια για το περιστατικό, ζήτησε από τους θαυμαστές της να την εμψυχώσουν.

Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή Το Πρωινό, το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στο νυχτερινό μαγαζί Mona Lisa στη Θεσσαλονίκη. 

«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Στην έναρξη του προγράμματος στην πίστα, είπε: «Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα» και λίγο αργότερα συμπλήρωσε την ώρα που ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι της με τίτλο Πανσέληνος, σημείωσε: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».  

Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»

Θυμίζουμε, ότι η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

