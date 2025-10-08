Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της ποινής του

Καταδίκη με χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση του τροχαίου ατυχήματος που είχε προκαλέσει στη Φιλοθέη, έπειτα από βραδινή του έξοδο σε γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - Τα νέα στοιχεία που προσκόμισε στη δίκη

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ηθοποιός είχε προκαλέσει υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια μάντρα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέθεσαν τόσο ο ίδιος όσο και η συνεργάτιδά του, ενώ ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκαν και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές.

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Μεταμόρφωση

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Μεταμόρφωση/ NDP

Η εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, πρότεινε την ενοχή του ηθοποιού, απορρίπτοντας όλα τα ελαφρυντικά που επικαλέστηκε η υπεράσπιση.

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη

Συγκεκριμένα, δεν έγιναν δεκτά η επίκληση μεταμέλειας, ο έντιμος πρότερος βίος, ούτε και η προσφορά του στον πολιτισμό.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχο τον Βασίλη Μπισμπίκη και του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ. Χχρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ στον ηθοποιό

Χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ στον ηθοποιό/NDP

Όταν ο ηθοποιός άκουσε την απόφαση χαμήλωσε το κεφάλι του, κοκκίνισε στο πρόσωπο και λίγα λεπτά αργότερα σηκώθηκε και αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα, χωρίς να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

«Η πρώτη αντίδρασή του ήταν να χαμηλώσει το κεφάλι, τον είδαμε ότι κοκκίνησε, στη συνέχεια σηκώθηκε και έφυγε από τη δικαστική αίθουσα», ανέφερε η δημοσιογράφος στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
