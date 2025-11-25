«Το λιγουρεύεσαι;»: Το story του Τσίπρα και τι απαντούν οι πρώην σύντροφοι

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Αλέξης Τσίπρας «πειράζει» τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επανειλημμένα έχει σχολιάσει με καυστικό τρόπο το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο εξαντλήθηκε από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του, αφού πωλήθηκαν και τα 33.000 αντίτυπα.

Στο βίντεο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει βιβλία και ακούγεται κάποιος από τον περίγυρό του να του λέει να αφιερώσει ένα αντίτυπο στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Στον Άδωνι; Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει», ακούγεται να λέει ο πρώην πρωθυπουργός ενώ παρεμβάλλεται παλιότερο βίντεο με τον υπουργό Υγείας που έλεγε πως ο Αλέξης Τσίπρας τον αποκαλούσε ειρωνικά «τηλεβιβλιοπώλη».

Μάλιστα, κρατώντας το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας κοιτάζει την κάμερα και ρωτά: «Το λιγουρεύεσαι;».

Βαρουφάκης: «Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα κουπόνια»

Την δική του απάντηση σε όσα του καταλογίζει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας «επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια».

Με δεικτικό τρόπο τόνισε πως δεν έχει διαβάσει την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και ότι περιμένει να δει την ταινία.

«Κάποτε ρώτησαν την Μάργκαρετ Θάτσερ “ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα” και απάντησε “ο εργατικός Τόνι Μπλερ”. Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα θα σας πουν… ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του που παραδέχεται ότι είχε, σε αφέλεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσίπρας είχε δίκιο, τις τελευταίες ημέρες τα είχε δώσει όλα. Δεν ήθελαν μόνο να υπογράψει μνημόνιο, αλλά να τον εξευτελίσουν. Τον έκαναν να κάνει δημοψήφισμα για να φανεί δημοκράτης και γι' αυτό ήταν σε κατήφεια εκείνο το βράδυ γιατί κέρδισε το “όχι”. 21 Ιουνίου όταν δεν συμμετείχα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων και ήμουν στο Eurogroup ως επίτιμος, τους τα είχε δώσει όλα και του ζητούσαν επιπλέον γιατί ήθελαν να τον κάνουν να υποφέρει για κάποιους σαν εμένα. Το ερώτημα ήταν: έχεις έναν λαό που μας στηρίζει κόντρα σε όλο το μιντιακό σύστημα που έλεγε θα έρθει ο Αρμαγεδδών στο όχι και ο Τσίπρας όλη εκείνη την περίοδο ήλπιζε να παραπλανήσει τον λαό ότι πίστευε στο “όχι” για να ψηφίσει “ναι” και τελικά να προσχωρήσει στο μπλοκ των τροϊκανών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στη δημοκρατία και την Αριστερά», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Όσον αφορά στα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για την πρόταση του πρώην υπουργού Οικονομικών να δώσουν στους συνταξιούχους κουπόνια, απάντησε:

«Όταν άκουσα για όσα γράφει για το iou γέλασα πικρά. Κανείς δεν μίλησε για κουπόνια. Εκείνο το πρωτοποριακό σύστημα πληρωμών που θα βασιζόταν στο taxisnet που έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπως στη Βραζιλία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Το να το λέει “κουπόνια” είναι αυτοεξευτελισμός για τον ίδιο».

«Ο τίτλος ήταν δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών μέσω taxisnet, είναι σαν να βαφτίζεις μια tesla σε fiat. Το να το ευτελίζεις λέγοντας για κουπόνια είναι ο λόγος που δε θα διαβάσω το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή στη Φρανκφούρτη γίνεται μια συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό είναι το σύστημα που πρότεινα. Αλλά να το παρουσιάζει ως κουπόνια που τα έμαθε στο τέλος του εξαμήνου είναι απόδειξη της ποιότητας του ανδρός» κατέληξε.

Σκουρλέτης: «Λείπει το θάρρος στην αντιμετώπιση της ήττας του ‘23»

Ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στο Action24 υπογράμμισε πως στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «απουσιάζει το απαραίτητο θάρρος στην αντιμετώπιση της βαριάς εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023».

«Αυτό που περίμενε ο μέσος ψηφοφόρος του κόμματος ήταν πειστικές εξηγήσεις για το πώς, παρά τη σύνθετη περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, το κόμμα οδηγήθηκε στη συντριβή του '23. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του βιβλίου», είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Πολάκης: «Εκοιλοπόνιε το βουνό και λέει και ψέματα όμως πολλά»

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σχέση του με τον Παύλο Πολάκη από την αρχική κάλυψη, έως τη ρήξη, με αφορμή την επίθεση σε δικαστές και δημοσιογράφους. Η απόφασή του να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων αποτυπώνεται στην «Ιθάκη», ως μια από τις πιο συγκρουσιακές στιγμές με τις τάσεις του κόμματος και ως προαναγγελία της μετέπειτα αποχώρησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης έκανε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και υποσχέται να επιστρέψει.

«Εκοιλοπόνιε το “βουνο” και ….

Λέει και ΨΕΜΜΑΤΑ όμως … πολλά και ανακρίβειες…

ΚΡΙΜΑ… Προφανώς θα απαντήσω!

Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες !

Υ.Γ. (Για αρχή )

Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του ‘23 που (και καλά ) ήταν η αίτια της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια.

Το ποσό δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο ’19 – ‘23 αλλά και μετρά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει!

Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμένα!», έγραψε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Χαίρομαι που δυσκόλεψα έναν προδότη»

Κατά μέτωπον επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από τη διαρροή των όσων γράφει για εκείνη στο βιβλίο του.

«Θα διαβάσω το βιβλίο. Βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αποστολή μας είναι να μη διευκολύνουμε την προδοσία», είπε.

Νίκος Παππάς: «Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του»

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα παραμένουν ακέραιες, παρά τα όσα έγραψε για εκείνον στο βιβλίο του.

«Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει», είπε.