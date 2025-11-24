Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πριν ακόμη μπει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, έκανε ρεκόρ προ-παραγγελιών.

Όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος από κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας, η «Ιθάκη» έγινε με το καλημέρα best seller, καθώς πριν τη σημερινή του πρεμιέρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας, το βιβλίο βρίσκεται ήδη στην πέμπτη ανατύπωση, κάτι που σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τα 30. 000 αντίτυπα, παρότι κοστίζει 28 ευρώ.

Το ρεπορτάζ του Α. Αντωνόπουλου για το βιβλίο του Α. Τσίπρα

Στον εκδοτικό οίκο, από το πρωί επικρατεί ένας δημιουργικός πανικός. Τα τηλέφωνα χτυπούν συνεχώς από βιβλιοπωλεία και πολίτες από όλη τη χώρα που ζητούν συνεχώς νέα αντίτυπα με αποτέλεσμα να συσκευάζονται συνεχώς κούτες με βιβλία.

Μεγάλη κινητικότητα όμως σημειώνεται και στις ηλεκτρονικές παραγγελίες καθώς βρίσκεται και σε πλατφόρμες μεταπώλησης.

Όσον αφορά εκείνους που είναι περισσότερο ακουστικοί τύποι, μπορούν αντί να διαβάσουν τις 762 σελίδες της Ιθάκης, απλώς να τις ακούσουν, με αφηγητή τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς κυκλοφορεί και σε μορφή audiobook. Η συνολική του διάρκεια είναι 27 ώρες και 33 λεπτά και κοστίζει σχεδόν 10 ευρώ πιο φθηνά.



