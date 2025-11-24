Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Πηγή: Ρεπορτάζ Αντώνης Αντωνόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 24.11.25, 20:07
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πριν ακόμη μπει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, έκανε ρεκόρ προ-παραγγελιών. 

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Οι κρίσιμες στιγμές, οι επιλογές και τα λάθη του

Όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του Star  Αντώνης Αντωνόπουλος από κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας, η «Ιθάκη» έγινε  με το καλημέρα best seller, καθώς πριν τη σημερινή του πρεμιέρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας, το βιβλίο βρίσκεται ήδη στην πέμπτη ανατύπωση, κάτι που σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τα 30. 000 αντίτυπα, παρότι κοστίζει 28 ευρώ. 

Η τελευταία προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Στον εκδοτικό οίκο, από το πρωί επικρατεί ένας δημιουργικός πανικός. Τα τηλέφωνα χτυπούν συνεχώς από βιβλιοπωλεία και πολίτες από όλη τη χώρα που ζητούν συνεχώς νέα αντίτυπα με αποτέλεσμα να συσκευάζονται συνεχώς κούτες με βιβλία. 

Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»

Μεγάλη κινητικότητα όμως σημειώνεται και στις ηλεκτρονικές παραγγελίες καθώς βρίσκεται και σε πλατφόρμες μεταπώλησης.

Όσον αφορά εκείνους που είναι περισσότερο ακουστικοί τύποι, μπορούν αντί να διαβάσουν τις 762 σελίδες της Ιθάκης, απλώς να τις ακούσουν, με αφηγητή τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς κυκλοφορεί και σε μορφή audiobook. Η συνολική του διάρκεια είναι 27 ώρες και 33 λεπτά και κοστίζει σχεδόν 10 ευρώ πιο φθηνά.


 

