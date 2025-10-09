Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την 8η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φωτογραφίες ΕΚΠΑ (Δημήτρης Κωνσταντινίδης)

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίτιμος καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, o υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μιχάλης Τιβέριος, βουλευτές, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Ευάγγελος Αποστολάκης, η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη, οι αρχηγοί ΓΕΣ, Λιμενικού, και Πυροσβεστικού Σώματος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαϊδης, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες του Ιδρύματος και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος.