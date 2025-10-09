Η Ζενεβιέβ και η ομάδα του First Dates μάς προετοιμάζουν για την πρεμιέρα!

Το First Dates ξεκινά σήμερα 9/10, στις 21.00 στο Star!

Media
Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, το First Dates κάνει πρεμιέρα στο Star, στις 21:00 με νέα επεισόδια. Το δημοφιλές τηλεοπτικό εστιατόριο ανοίγει ξανά τις πόρτες του, προσφέροντας ρομαντικές συναντήσεις και ενδιαφέροντα πρώτα ραντεβού.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναλαμβάνει για μία ακόμη χρονιά τον ρόλο της οικοδέσποινας, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες σε μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη έρωτα, αγωνία και διασκέδαση.

Το First Dates είναι ένα διεθνώς επιτυχημένο dating show που προβάλλεται σε 19 χώρες και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού με τις αυθεντικές και συγκινητικές ιστορίες του. Στην ελληνική εκδοχή, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, με την ελπίδα να βρουν τον έρωτα. Και το καλύτερο; Τον βρίσκουν! Όπως έχει πει πολλές φορές δημόσια η Ζενεβιέβ, πολλοί παίκτες του First Dates έχουν καταλήξει σε αληθινή σχέση ή ακόμα και γάμο!

Το Breakfast@Star «τρύπωσε» στα παρασκήνια και η Ζενεβιέβ και η ομάδα της μίλησαν για τα νέα επεισόδια.

first dates

«Περιμένω πώς και πώς! Αυτό που γίνεται με τo First Dates είναι εκπληκτικό. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι εξτρίμ. Ζούμε σε εποχές που ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βρει τον άνθρωπό του και δυστυχώς είναι σαν να συνωμοτούν όλα εναντίον αυτού και το μόνο που βοηθάει είναι το First Dates. Μη διστάσει κανείς! Παιδιά, ελάτε!», είπε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

breakfast@star

«Εγώ τούς ''κόβω'' από πριν μπουν στο εστιατόριο για το αν θα ταιριάξουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που νιώθω τις ενέργειες», ανέφερε στη δημοσιογράφο του Breakfast ο Τάσος ο μπάρμπαν.

first dates

Ενθουσιασμένη για τα νέα επεισόδια του First Dates που κάνουν πρεμιέρα απόψε, δήλωσε και η Γεωργία, η σερβιτόρα του τηλεοπτικού εστιατορίου. «Όταν υπάρχει σιωπή σε ένα ζευγάρι, είναι περισσότερος τηλεοπτικός χρόνος για εμένα, οπότε το εκμεταλλεύομαι!», είπε με χιούμορ η Γεωργία.

first dates

«Ελπίζω φέτος να δέσουμε ακόμα περισσότερα ζευγάρια!», τόνισε με ενθουσιασμό στην κάμερα ο Στρατής, ο σερβιτόρος του εστιατορίου.

Μην χάσετε την πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star και ακολουθήστε το #FirstDatesGR για όλα τα νέα και τα παρασκήνια του show.

