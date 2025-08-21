Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Στην περιοχή Μαούνης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 21/8 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αιδηψού, στη βόρεια Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ς ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

