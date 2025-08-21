Μπο: Βαρύ πένθος για τον γνωστό ράπερ

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει «βυθιστεί» τις τελευταίες ώρες ο Μπο (Bo) και η οικογένειά του.

Με ανάρτησή του στο Instagram ο γνωστός ράπερ και πρώην διαγωνιζόμενος του Survivor αποκάλυψε πως έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος του θείος.

Συγκεκριμένα ανέβασε story ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα:

«Καλό ταξίδι Θείο. Ήσουν ένας υπέροχος άντρας, πατέρας, θείος, σύζυγος, αλλά και άνθρωπος πάνω από όλα. Τώρα θα κάνεις παρέα με τις αδερφούλες σου, την θεία και πολυαγαπημένη μου γιαγιά. Πες της ότι την αγαπάω πολύ». έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το post του. 

Η ανάρτηση του Μπο

Η ανάρτηση του Μπο

 

Follow us:

