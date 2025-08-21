Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/8/2025)

Στο κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες (20/8) από τα στελέχη του «ελληνικού FBI» σε Νέο Βουτζά, Μαραθώνα και Ωρωπό.

Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους και οι ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά, ενώ φαίνεται πως ζούσαν μια υπερπολυτελή ζωή, χρησιμοποιώντας ακόμη και πολυτελή, πανάκριβα αυτοκίνητα.

Τα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν ιδιόχειρες σημειώσεις των συλληφθέντων.

Οι σημειώσεις αναφέρονται σε:

άτομα,

κιλά,

χρηματικά ποσά.

Βρέθηκαν ανάμεσα σε όπλα, ναρκωτικά και πολυτελή αυτοκίνητα – ένα από τα οποία μάλιστα ήταν θωρακισμένο.

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είχαν έρθει στη χώρα για «τουρισμό», ωστόσο η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε στενά τις ύποπτες κινήσεις τους.

Χθες, σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, οι άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος εισέβαλαν στα σπίτια που νοίκιαζαν σε απομονωμένες περιοχές της Αττικής και συνέλαβαν έξι άτομα.

Ένας από αυτούς δηλώνει μάλιστα ιδιοκτήτης ξενοδοχείων στην Τουρκία.