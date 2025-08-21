Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν

Τι κρύβουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις τους

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 18:09 Hyundai: Φέρνει την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας
21.08.25 , 17:56 «Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της
21.08.25 , 17:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 17:10 Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του
21.08.25 , 17:05 Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν
21.08.25 , 17:04 Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt
21.08.25 , 16:23 Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Διάκοπες στη Σικελία για το ζευγάρι
21.08.25 , 15:37 Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Στην περιοχή Μαούνης
21.08.25 , 15:30 Ανθή Βούλγαρη: Δείτε το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της!
21.08.25 , 15:20 Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν
21.08.25 , 15:07 Μπο: Βαρύ πένθος για τον γνωστό ράπερ
21.08.25 , 15:02 Χριστίνα Μπόμπα: Τα καθημερινά beauty tips που της χαρίζουν λάμψη
21.08.25 , 14:49 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
21.08.25 , 14:39 Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
21.08.25 , 14:28 Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 21.08.25, 15:22
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες (20/8) από τα στελέχη του «ελληνικού FBI» σε Νέο Βουτζά, Μαραθώνα και Ωρωπό.

Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους και οι ιδιόχειρες σημειώσεις 

Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά, ενώ φαίνεται πως ζούσαν μια υπερπολυτελή ζωή, χρησιμοποιώντας ακόμη και πολυτελή, πανάκριβα αυτοκίνητα.

Τα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν ιδιόχειρες σημειώσεις των συλληφθέντων.

Οι σημειώσεις αναφέρονται σε:

  • άτομα,
  • κιλά,
  • χρηματικά ποσά.

Βρέθηκαν ανάμεσα σε όπλα, ναρκωτικά και πολυτελή αυτοκίνητα – ένα από τα οποία μάλιστα ήταν θωρακισμένο.

Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είχαν έρθει στη χώρα για «τουρισμό», ωστόσο η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε στενά τις ύποπτες κινήσεις τους.

Χθες, σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, οι άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος εισέβαλαν στα σπίτια που νοίκιαζαν σε απομονωμένες περιοχές της Αττικής και συνέλαβαν έξι άτομα.

Ένας από αυτούς δηλώνει μάλιστα ιδιοκτήτης ξενοδοχείων στην Τουρκία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΟΥΡΚΟΙ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top