Εβίτα Αγαΐτση: Αποκάλυψε τι έκανε τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

Η 31χρονη ηθοποιός διεγνώσθη με καρκίνο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο που δύο φίλοι της, τής ξυρίζουν το κεφάλι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εβίτα Αγαΐτση αποκάλυψε πώς βρήκε χαρά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, παρακολουθώντας ένα βίντεο με φίλους.
  • Στο βίντεο, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης και άλλοι φίλοι τη βοήθησαν να ξυρίσει το κεφάλι της, με την ηθοποιό να δηλώνει "είναι μόνο τρίχες".
  • Η ηθοποιός εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε και τόνισε ότι σύντομα θα μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπειρία της.
  • Έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας σε άλλους καρκινοπαθείς, τονίζοντας ότι οι αρρώστιες δεν μας ορίζουν και ότι μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την εμπειρία.
  • Η Αγαΐτση υπογράμμισε τη σημασία της θετικής προσέγγισης και της αυτοσαρκαστικής διάθεσης σε δύσκολες στιγμές.

Τι της έδωσε χαρά τις προάλλες που έκανε χημειοθεραπεία, αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στα social media η Εβίτα Αγαΐτση

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με την Εβίτα Αγαϊτση/ Φωτογράφος: NDPPHOTO 

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με την Εβίτα Αγαϊτση/ Φωτογράφος: NDPPHOTO 

Η 31χρονη ηθοποιός η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στη σειρά “Ταμπού”, την ώρα της θεραπείας της, έβλεπε το βίντεο που δημοσίευσε στα social στο οποίο ένας καλός της φίλος και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης τη βοήθησαν να ξυρίσει το κεφάλι της με εκείνη να χαμογελάει και να αναφέρει πως “είναι μόνο τρίχες”.

Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε

 

 

 «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε» δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία, πάρα πολλές ώρες, και κάπως κοιτούσα το κινητό μου, έπεσα πάνω στο βίντεο και συνειδητοποίησα ότι όση ώρα το έβλεπα και το παρακολουθούσα, είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Λέω “οκ, αυτό εμένα με κάνει να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι μεν είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη στιγμή, αλλά είναι κάπως δοσμένη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μία όμορφη και ανάλαφρη διάθεση”. Κι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ότι ενδεχομένως μπορεί κι ένας άνθρωπος να το δει αυτό το βίντεο και να αποτελέσει γι’ αυτούς ένα σημείο ταύτισης και επαφής, να τους δώσει μια ανάσα, να τους κάνει να χαμογελάσουν, να τους αποφορτίσει, ό,τι σε κάθε περίπτωση δημιούργησε και σ’ εμένα όταν το παρακολούθησα ξανά». 

Εβίτα Αγαΐτση: Αποκάλυψε τι έκανε τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

 

@_evita_agaitsi Μακρηγόρησα είχα δεν είχα… Ενα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 🙏🏻 💕 #motivation #foryoupagе #fyp #fighters ♬ πρωτότυπος ήχος - Evita Agaitsi

 


Η Εβίτα Αγαΐτση έστειλε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».
 

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