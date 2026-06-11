Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας Και Φωτισμού - Τι Αλλάζει

Νέο πλαίσιο για τον υπολογισμό και την είσπραξη του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, εισάγοντας νέες προβλέψεις για τις κατηγορίες ακινήτων, τους συντελεστές, τις εκπτώσεις και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των επιχειρήσεων.

Το ανταποδοτικό τέλος εξακολουθεί να επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων κάθε δήμου και τα έσοδά του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών καθαριότητας, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του δημοτικού φωτισμού και άλλων συναφών υπηρεσιών.

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