Αλλαγές στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Πώς υπολογίζονται

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας Και Φωτισμού - Τι Αλλάζει
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατέθηκε στη Βουλή.
  • Εισάγονται αλλαγές στον υπολογισμό και την είσπραξη του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
  • Προβλέπονται νέες κατηγορίες ακινήτων, συντελεστές και εκπτώσεις.
  • Το τέλος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός των δήμων.
  • Τα έσοδα χρηματοδοτούν υπηρεσίες καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.

Νέο πλαίσιο για τον υπολογισμό και την είσπραξη του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, εισάγοντας νέες προβλέψεις για τις κατηγορίες ακινήτων, τους συντελεστές, τις εκπτώσεις και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των επιχειρήσεων.

Το ανταποδοτικό τέλος εξακολουθεί να επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων κάθε δήμου και τα έσοδά του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών καθαριότητας, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του δημοτικού φωτισμού και άλλων συναφών υπηρεσιών.

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