Την Αντιγόνη από την Καρδίτσα είδαμε στο επεισόδιο του Cash or Trash, εκπροσωπώντας έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες της Θεσσαλίας, φέρνοντας μαζί της μια μπρούτζινη καμπάνα που έγραφε «Titanic 1912».

Σύμφωνα με την ιστορία που της μεταφέρθηκε, το αντικείμενο αυτό άνηκε στον παππού του συλλέκτη, ο οποίος το είχε φέρει από την Αμερική. Η ιστορία ήθελε την καμπάνα να έχει κατασκευαστεί το 1912 με σκοπό να δίνεται ως αναμνηστικό δώρο στην ελίτ των επιβατών της πρώτης θέσης που θα ταξίδευαν με το θρυλικό υπερωκεάνιο.

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, έσπευσε αμέσως να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με απόλυτη ειλικρίνεια και επαγγελματική ευθύνη, καταρρίπτοντας τον μύθο του αντικειμένου. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως με όλη την ευθύνη που έχει ως εκτιμητής και ως δημοπράτης, μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για ένα παλιό αντικείμενο, δεν έχει καμία σχέση με τον Τιτανικό και είναι απλώς ένα αναμνηστικό.

Για να δώσει μάλιστα μια αίσθηση των μεγεθών, εξήγησε ότι η αυθεντική καμπάνα του Τιτανικού βρίσκεται σε μουσείο στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας και αν έβγαινε ποτέ σε δημοπρασία θα μπορούσε να αγγίξει από 500.000 έως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συμπλήρωσε μάλιστα πως αν το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν πράγματι αυθεντικό και σχετιζόταν με το πλοίο, θα έπρεπε να έχει μια εκτίμηση δημοπρασίας τουλάχιστον 200.000 με 300.000 ευρώ.

Όταν η Αντιγόνη του αποκάλυψε ότι ο συλλέκτης ζητούσε 300 ευρώ για να τη δώσει, ο Θάνος Λούδος σχολίασε πως μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός αντιλαμβάνεται κανείς ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γνωρίζει πως δεν κρατάει στα χέρια του ένα οριτζινάλ αντικείμενο του Τιτανικού. Τελικά, ο εκτιμητής σημείωσε ότι το ίδιο ακριβώς αντικείμενο υπάρχει αυτή τη στιγμή προς πώληση στην αγορά σε ακόμα μικρότερη τιμή, και έκλεισε την αξιολόγησή του λέγοντας πως η εκτίμησή του είναι στα 40 ευρώ, εύχοντας παράλληλα στην παίκτρια να καταφέρει να πάρει περισσότερα. «Ωχ, Παναγία μου! Δεν ντράπηκε που μου το είπε; Πες ότι λιποθυμούσα, μεγάλη γυναίκα... σέρνονται κι εγκεφαλικά. Θα χανόμουν πίσω από το τραπέζι. Πώς το είπε αυτό το 40 ευρώ;», ήταν η αντίδραση της Αντιγόνης.

Στο δωμάτιο των αγοραστών, η ιστορία αντιμετωπίστηκε με παρόμοιο σκεπτικισμό. Οι αγοραστές επισήμαναν αμέσως τις τεχνικές αστοχίες του αντικειμένου, με τον Δημήτρη να τονίζει ότι η συγκεκριμένη γραμματοσειρά δεν υπήρχε το 1912, καθώς τότε χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά καλλιγραφικά στοιχεία, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει καμία ιστορική καταγραφή στα αρχεία που να αναφέρει ότι μοιράζονταν καμπάνες στους επιβάτες. Η Άντα εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για κάποιο μεταγενέστερο σουβενίρ ή ακόμη και για κάποιο διαφημιστικό αντικείμενο (prop) που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες κάποιας ταινίας ή ντοκιμαντέρ.

Παρά τις αμφιβολίες για τη γνησιότητά του, το αντικείμενο προκάλεσε το ενδιαφέρον των αγοραστών για την αισθητική του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια σειρά προσφορών που άρχισε από τα 60 ευρώ και, μέσα από μια έντονη διεκδίνηση ανάμεσα στον Φοίβο και τον Δημήτρη, έφτασε μέχρι τα 180 ευρώ. Ωστόσο, η Αντιγόνη ξεκαθάρισε ότι οι προσδοκίες του συλλέκτη κυμαίνονταν σε χιλιάδες ευρώ, ενώ η ίδια θα ήταν ικανοποιημένη αν έπιανε έστω τα 500 ευρώ.

Καθώς οι αγοραστές δεν ήταν διατεθειμένοι να ανέβουν παραπάνω, η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, με την Αντιγόνη να αποχωρεί με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι η διαπραγμάτευσή τους κατέληξε σε ναυάγιο, ακριβώς σαν αυτό του Τιτανικού.

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