Δένδιας από τη Λαμία: Θεσμική τομή η κατάταξη εθελοντριών γυναικών

Επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

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Γυναίκες στον Στρατό: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στις εθελόντριες νεοσύλλεκτες (βίντεο ΥΠΕΘΑ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών στον Ελληνικό Στρατό, επανενεργοποιώντας θεσμικό πλαίσιο που παρέμενε ανενεργό από το 1977.
  • Η εκπαίδευση των εθελοντριών πραγματοποιείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας, το οποίο είναι το πρώτο ανακαινισμένο κέντρο στην Ελλάδα.
  • Ο Δένδιας ευχαρίστησε τις εθελόντριες για την επιλογή τους, τονίζοντας ότι προσφέρουν παράδειγμα προσφοράς στην κοινωνία και το Έθνος.
  • Σκοπός είναι να διευρυνθεί η συμμετοχή γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει ανακαινίσεις σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων μέχρι το 2030, με χρηματοδότηση από δωρεές πολιτών.

«Το Κέντρο Εκπαίδευσης στη Λαμία συνδέεται με μια ουσιαστική και μεγάλη τομή στην ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ έγινε η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών του Ελληνικού Στρατού. Το θεσμικό πλαίσιο υπήρχε από το 1977, αλλά για 49 χρόνια παρέμενε απολύτως ανενεργό και τώρα επανεργοποιούμε αυτή την πρόβλεψη του νομοθέτη, με ένα βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο» τόνισε, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας (ΚΕΥΠ), όπου κατετάγησαν οι πρώτες εθελόντριες οπλίτες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

 

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Κατά την επίσκεψή του στο ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ), ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συνοδευόταν από τον Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη. Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε αναλυτικά από τον διοικητή του ΚΕΝ, παρακολούθησε μέρος της εκπαίδευσης των εθελοντριών οπλιτών, περιηγήθηκε στους θαλάμους του Λόχου τους, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις σίτισης, τα μαγειρεία και το εστιατόριο. Επίσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τις εθελόντριες, τις οποίες ευχαρίστησε για την επιλογή τους και τους ευχήθηκε καλή θητεία.

Ο Ν. Δένδιας με εθελόντριες οπλίτες στη Λαμία

Ο Ν. Δένδιας με εθελόντριες οπλίτες στη Λαμία 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «στις εθελόντριες που ήρθαν και κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό» διότι όπως είπε, «προσφέρουν ένα λαμπρό παράδειγμα στις Ελληνίδες, στον Ελληνισμό γενικότερα».

Γυναίκες στον Στρατό: Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία

Και συμπλήρωσε: «Ένα παράδειγμα προσφοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσφορά στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, προσφορά στην κοινωνία, προσφορά στον τόπο, προσφορά στο Έθνος».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλά στις νεοσύλλεκτες γυναίκες

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλά στις νεοσύλλεκτες γυναίκες

«Από αυτό το πρώτο παράδειγμα θα αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Θα τα μελετήσουμε με προσοχή, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητα. Διότι οι αριθμοί είναι αυτοί που καθορίζουν την ανάγκη. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα, ιστορικά ο Ελληνισμός βασίστηκε, βασίζεται στον Στρατό των πολιτών, δίπλα στα λαμπρά επαγγελματικά μας στελέχη, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα και τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων, υπάρχει και συστρατεύεται ο Έλληνας πολίτης, ο κάθε Έλληνας και στο μέλλον η κάθε μια Ελληνίδα, για να μπορέσουν να παράσχουν στο Έθνος και την ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το μέλλον, προς την ανάπτυξη, προς την ευημερία της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» ξεκαθάρισε ο υπουργός.

 

Ανακαίνιση σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων   

Για Κέντρο Εκπαίδευσης της Λαμίας ανέφερε ότι «έχει και μια άλλη πρωτοτυπία» διότι «είναι το πρώτο ανακαινισμένο κέντρο».

Όπως ανέλυσε, στη Λαμία, «έχει εφαρμοστεί το υπόδειγμα, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα αντιγραφεί σε όλα τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων στην πατρίδα μας, ώστε οι εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται στο μεγάλο σκοπό τον οποίον υπηρετούν, την εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών».

«Αυτό θα γίνει σε μεγάλο βαθμό με χρήματα δωρεών, χρήματα τα οποία Έλληνες πολίτες, εκτιμώντας τη μεγάλη υποχρέωση προς την πατρίδα, συνεισέφεραν σε αυτή την κοινή προσπάθεια όλων μας: Το 2030 να έχουμε τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ ο Ελληνισμός στην ιστορία» επισήμανε.

Δένδιας: Υπάρχει απειλή και μας την υπενθυμίζουν οι «απέναντι»

Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στις νεοσύλλεκτες εθελόντριες   

Μιλώντας στις εθελόντριες, ο κ. Δένδιας, ανάμεσα στα άλλα, τις ευχαρίστησε θερμά για την επιλογή που έκαναν τονίζοντας ότι «είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς».

«Η ύπαρξη γυναικών εθελοντριών στον Ελληνικό Στρατό έχει νομοθετηθεί εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται γιατί υπήρχαν δυσκολίες, κατανοητές δυσκολίες. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. 'Αρα, σας ευχαριστώ για την επιλογή σας» είπε.

«Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρακαλέσω, είναι την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τους Αξιωματικούς και τις Αξιωματικούς σας. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι Στρατός, δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι Στρατός πολιτών. Που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμία και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην πατρίδα και στην κοινωνία» εξήγησε.

«Παλιά λέγανε «θητεία-αγγαρεία». Εμείς θέλουμε να το κάνουμε «θητεία-ευκαιρία». Δηλαδή κάποιος να προσφέρει στην πατρίδα, να προσφέρει στην κοινωνία, αλλά να προσφέρει και στον εαυτό του, με το να μαθαίνει πράγματα, να αποκτά δυνατότητες» ξεκαθάρισε.

«Εσείς έχετε το πιο δύσκολο έργο από όλους. Να ξεκινήσετε μια διαδικασία. Εδώ η μονάδα έχει ένα έμβλημα: «Αρχή παντός ήμισυ». Η αρχή είναι το μισό απ' όλα. Πάντα έτσι είναι. Αν κάνουμε μια αρχή, τα υπόλοιπα έρχονται πιο εύκολα. 'Αρα, εσείς θα μας βοηθήσετε, θα βοηθήσετε την πατρίδα, την οικογένειά σας, την κοινωνία, όχι στενά εμάς, ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το πετύχουμε» ανέφερε.

«Θα θέλαμε στην πορεία του χρόνου να σας έχουμε κοντά στις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο για ένα διάστημα μικρό, λίγων μηνών, αλλά για πάντα, με διάφορες ιδιότητες. Γιατί η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι κι εσείς κάτι νιώθετε για το εθνόσημο που φοράτε, για τη στολή που φοράτε» υπογράμμισε.

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