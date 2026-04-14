Sophia Flörsch: Υπογράφει στην ομάδα Opel GSE

Sophia Flörsch: Υπογράφει στην ομάδα Opel GSE
Η Opel GSE Formula E Team ανακοινώνει την ένταξη της πρώτης της οδηγού: η Sophia Flörsch υπέγραψε στη Γερμανική εργοστασιακή ομάδα ως οδηγός δοκιμών και εξέλιξης, ενόψει της συμμετοχής της στο ABB FIA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E. Η 25χρονη Γερμανίδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στις 21 και 22 Απριλίου, κατά την επίσημη παρουσίαση των νέων, αμιγώς ηλεκτρικών μονοθεσίων GEN4 που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

Sophia Flörsch: Διεθνής πορεία και διακρίσεις

Η Sophia Flörsch ξεκίνησε την καριέρα της στο karting και το 2015 έκανε το άλμα στους αγώνες, ξεχωρίζοντας στο βρετανικό πρωτάθλημα Ginetta Junior ως η νεότερη νικήτρια. Μέσα από τη συμμετοχή της στην ADAC Formula 4, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula 3 και το Formula Regional European Championship, καθιερώθηκε στους αγώνες μονοθεσίων και έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε βαθμούς και ανέβηκε στο βάθρο, τόσο στη Γερμανική Formula 4, όσο και αργότερα στο Πρωτάθλημα FIA Formula 3. Στη συνέχεια, σημείωσε επιτυχίες σε αγώνες πρωτοτύπων και GT, με βάθρο στο European Le Mans Series, παρουσία στην πρώτη δεκάδα στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, καθώς και συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA και στο DTM. Σήμερα, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στο διεθνές motorsport.

Κατά την παρουσίαση των νέων μονοθεσίων GEN4 στο Le Castellet, η Flörsch θα βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του αγωνιστικού Opel. Η 25χρονη οδηγός από το Μόναχο έχει ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα της χιλιόμετρα στον προσομοιωτή και έχει γνωρίσει από κοντά την ομάδα κατά την επίσκεψή της στα κεντρικά γραφεία της Opel στο Rüsselsheim. Πλέον, εντάσσεται ενεργά στο πρόγραμμα δοκιμών, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του μονοθεσίου και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία μέσω των rookie sessions.

Ανάπτυξη ταλέντων από την Opel: Το ηλεκτρικό rally ως εφαλτήριο

Η Opel διαθέτει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη νέων ταλέντων στο motorsport, με το ADAC GSE Rally Cup να αποτελεί εφαλτήριο προς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Junior Rally. Η φιλοσοφία αυτή έχει ήδη αποφέρει σημαντικές διακρίσεις και πλέον επεκτείνεται στη Formula E.Παράλληλα, η Opel μεταφέρει με επιτυχία την εμπειρία του ηλεκτρικού rally και στον δρόμο, μέσω του νέου Opel Mokka GSE, την έκδοση παραγωγής του Mokka GSE Rally. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων αποδίδει 207 kW (281 hp) και 345 Nm ροπής, με τελική ταχύτητα έως 200 km/h.

