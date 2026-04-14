Σκέψεις για παράταση του Fuel Pass - Επέκταση του πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και η προοπτική παρατεταμένης σύγκρουσης δημιουργούν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και, κατ’ επέκταση, στην ελληνική αγορά. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη σενάρια πρόσθετων παρεμβάσεων, με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από το κύμα ακρίβειας.

Εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η πιθανή επέκταση του μέτρου επιδότησης καυσίμων (Fuel Pass). Η παράταση εξετάζεται να είναι χρονικά περιορισμένη, πιθανότατα για διάστημα έως ενός μήνα μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος, καλύπτοντας έτσι και τον Ιούνιο. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η αυξημένη επιβάρυνση που υφίστανται οι οδηγοί, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Καθοριστικό εμπόδιο στη συγκράτηση των τιμών παραμένει η υψηλή φορολογία. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, περίπου το 70% της τελικής τιμής των καυσίμων αποτελείται από φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια άμεσης αποκλιμάκωσης.

Επέκταση του πλαφόν τιμών στα σούπερ μάρκετ

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η επέκταση του πλαφόν τιμών σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ. Το μέτρο ενδέχεται να παραταθεί για έναν έως δύο μήνες, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζονται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι και πολύτεκνες οικογένειες.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών στα καύσιμα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Γερμανίας, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε μειώσεις φόρων προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα, με βασικό κριτήριο την πορεία των διεθνών εξελίξεων και την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων στην εγχώρια οικονομία.