Ηλιάκη: Για ποιο θέμα μιλούσε όταν την κουτσούλησε πουλί

Τι είπε η παρουσιάστρια για το Lingo και τον Νίκο Μουτσινά

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη είχε αστείο περιστατικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Buongiorno», όταν την κουτσούλησε ένα πουλί.
  • Αναφέρθηκε στον γάμο της Φαίης Σκορδά, που θα γίνει το καλοκαίρι, και σχολίασε ότι ίσως είναι κι εκείνη στο «κλαμπ των ακάλεστων».
  • Η Ηλιάκη αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας ότι είναι γούρι και θα της φέρει λεφτά.
  • Επίσης, μίλησε για το παιχνίδι Lingo που παρουσιάζει ο Νίκος Μουτσινάς και σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.
  • Αναφέρθηκε στην κόρη της, Κατερίνα, και πώς έχει επηρεαστεί από την απουσία της το πρωί.

Ένα αστείο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Μαρία Ηλιάκη έδινε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno»! Την ώρα που αναφέρθηκε στον γάμο της Φαίης Σκορδά που σύμφωνα με πληροφορίες θα τελεστεί το καλοκαίρι, την κουτσούλησε ένα πουλί.


«Αν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ στο κλαμπ των ακάλεστων…» είπε απευθυνόμενη στη Φαίη Σκορδά και τότε συνέβη το απρόοπτο.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ ωστόσο το αντιμετώπισε με χιούμορ λεγοντας πως είναι γούρι και θα πάρει λεφτά.Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε και στο γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, το Lingo που παρουσιάζει ο Νίκος Moυτσινάς κάθε Κυριακή στις 18:25 και η οποία σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

“Δεν τον είδα γιατί τα Σαββατοκύριακά μου είναι αφιερωμένα στην Κατερίνα, την κόρη μου. Της έχει στοιχίσει που δεν την ξυπνάω εγώ κάθε πρωί και δεν την πηγαίνω στο σχολείο. Μόνο αποσπάσματα στα σάιτ έχω δει” δήλωσε η δημοσιογράφος- παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

“Αυτό έπρεπε να κάνει. Να επιστρέψει με κάτι πολύ διαφορετικό. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο” υπογράμμισε. 

