Ηλιάκη: Για ποιο θέμα μιλούσε όταν την κουτσούλησε πουλί

Ένα αστείο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Μαρία Ηλιάκη έδινε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno»! Την ώρα που αναφέρθηκε στον γάμο της Φαίης Σκορδά που σύμφωνα με πληροφορίες θα τελεστεί το καλοκαίρι, την κουτσούλησε ένα πουλί.

«Αν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ στο κλαμπ των ακάλεστων…» είπε απευθυνόμενη στη Φαίη Σκορδά και τότε συνέβη το απρόοπτο.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ ωστόσο το αντιμετώπισε με χιούμορ λεγοντας πως είναι γούρι και θα πάρει λεφτά.Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε και στο γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, το Lingo που παρουσιάζει ο Νίκος Moυτσινάς κάθε Κυριακή στις 18:25 και η οποία σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

“Δεν τον είδα γιατί τα Σαββατοκύριακά μου είναι αφιερωμένα στην Κατερίνα, την κόρη μου. Της έχει στοιχίσει που δεν την ξυπνάω εγώ κάθε πρωί και δεν την πηγαίνω στο σχολείο. Μόνο αποσπάσματα στα σάιτ έχω δει” δήλωσε η δημοσιογράφος- παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

“Αυτό έπρεπε να κάνει. Να επιστρέψει με κάτι πολύ διαφορετικό. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο” υπογράμμισε.