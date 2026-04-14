Βασάνιζαν διαδικτυακά τον 15χρονο Χριστόφορο και τον οδήγησαν στον θάνατο

Συγκλονίζουν οι γονείς του

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου, που έφυγε από τη ζωή το 2022. Οι γονείς του, τον έχασαν μετά από διαδικτυακό βασανισμό που υπέστη μέσω μιας σειράς σκληρών challenges που άγνωστοι τον υποχρέωναν να κάνει, απειλώντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. 

Βασάνιζαν διαδικτυακά τον Χριστόφορο 50 ημέρες και τον οδήγησαν στον θάνατο

Από τότε οι γονείς του κάνουν έναν τεράστιο αγώνα για να προστατεύσουν άλλους ανήλικους από το bullying του διαδικτύου, προχωρώντας γα τον σκοπό αυτό και στην ίδρυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Christoforos Charity Foundation».

Ο Χριστόφορος ήταν ένα χαμογελαστό παιδί. Αγαπούσε την οικογένειά του, είχε έφεση στα μαθηματικά και όνειρα για το μέλλον. Ο διαδικτυακός του εφιάλτης κράτησε σχεδόν πενήντα ημέρες. Άγνωστοι τον προσέγγισαν μέσω παιχνιδιού, κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και άρχισαν να τον παγιδεύουν λίγο λίγο στα challenges που του ζητούσαν να κάνει.

Τα παιχνίδια πρόκλησης γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνα και ο Χριστόφορος βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στον λαβύρινθο του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying). Δε δίστασαν να του ζητήσουν τα προσωπικά στοιχεία των γονιών του και να τον απειλούν ότι θα τους σκοτώσουν αν δεν υπάκουε στις εντολές τους.

Ο 15χρονος ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη. Ο τραγικός χαμός του το 2022 είχε συγκλονίσει τη Βρετανία αλλά και την Κύπρο, απ' όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας.

Οι ένοχοι, που κρύβονταν πίσω από ψεύτικα προφίλ, δεν έχουν βρεθεί.

Συγκλονίζουν οι γονείς του 15χρονου Χριστόφορου

Οι γονείς του Χριστόφορου, Γιώργος και Αρετή, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αγώνα ενημέρωσης γονέων και παιδιών για τους κρυφούς κινδύνους του διαδικτύου. Μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα ξετύλιξαν τα τραγικά γεγονότα σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

«Όπως έγινε η τεχνολογία σήμερα, και με τα εργαλεία του AI που υπάρχουν, τα παιδιά δεν είναι ασφαλή. Δυστυχώς, οι γονείς δεν καταλαβαίνουν πως τα παιδιά τους στην κρεβατοκάμαρα δεν είναι ασφαλή. Κι αν εμείς σαν γονείς ξέραμε αυτό το πράγμα, ο Χριστόφορος μας, θα ήταν μαζί μας σήμερα. Αλλά δυστυχώς, χάσαμε έναν παιδί χρυσάφι. Χάσαμε τον άγγελό μας, ένα παιδί που ήταν εξαιρετικό» είπε ο πατέρας του.

Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τον 15χρονο προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, και στη συνέχεια τον έκαναν υποχείριό τους. Τον οδηγούσαν σε συνεχή challenge, απειλώντας πως «αν πεις κάτι θα σκοτώσουμε εσένα και τους γονείς σου».

Οι γονείς του 15χρονου ανακάλυψαν μετά τον θάνατο του γιου τους, ότι μία από τις ακραίες προκλήσεις στην οποία είχε εξαναγκαστεί, ήταν να καταναλώσει γρήγορα κορν φλέικς. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε γιατί τρώει τόσο γρήγορα, το νεαρό παιδί απάντησε «Πρέπει, πατέρα». Άλλη φορά, από τον 15χρονο είχε ζητηθεί να δει ταινίες τρόμου κάτι που ποτέ δε συνήθιζε, ενώ σε άλλο challenge του είχε ζητηθεί να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του ενώ έμενε ξάγρυπνος όλο το βράδυ. 

Το τελευταίο challenge στον οποίο τον εξανάγκασαν, απέβη μοιραίο για τον άτυχο 15χρονο. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε με τους γονείς του να τον βρίσκουν νεκρό, και εκείνη την ώρα, οι δράστες να στέλνουν μηνύματα «Are you dead?» (είσαι νεκρός;).

«Δημιουργήσαμε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το «Christoforos Charity Foundation». Το δημιουργήσαμε για να δώσουμε ζωή σε παιδιά. Να καταλάβουν πως δεν είναι μόνο το Ιnternet. Υπάρχει έξω αυλή, υπάρχει πάρκο, υπάρχει διασκέδαση με προσωπικούς φίλους», είναι το μήνυμα ευαισθητοποίησης που στέλνουν οι γονείς του Χριστόφορου στα νεαρά παιδιά.

