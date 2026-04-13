Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!

Η Ζέτα Μακρυπούλια περνάει χαλαρές πασχαλινές στιγμές στα πάτρια εδάφη της, το χωριό Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας και χαίρεται σαν μικρό παιδί!

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε με ανάρτησή της στο Instagram, ότι αν και στο παρελθόν συνήθιζε να ταξιδεύει ανά τον κόσμο τις ημέρες του Πάσχα, τα τελευταία χρόνια έχει την ανάγκη να περνάει αυτές τις ημέρες με την οικογένειά της.

«Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! 🐣 Να είμαστε υγιείς, αγαπημένοι και ενωμένοι! 💖 Το Πάσχα στο παρελθόν ταξίδευα συχνά, τα τελευταία χρόνια όμως επέστρεψα στις ρίζες μου, στο χωριό μου! Οπως όταν ήμουν μικρή…Το Πάσχα για μένα σημαίνει χωριό και οικογένεια! ❤️», έγραψε στην ανάρτηση της ποζάροντας πιο όμορφη από ποτέ στην ελληνική ύπαιθρο.

Σε κάποιες από τις πόζες της μας θύμισε τη Μελίνα Μερκούρη στο Ποτέ την Κυριακή, σε άλλες το Zorba the Greek και σε άλλες το Karate Kid!

Φαίνεται ότι είχε άμεση ανάγκη τις διακοπές αυτές, αφού πέρα από το Rouk Zouk, η Ζέτα συνεχίζει με το σόου Moments στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1, ενώ ετοιμάζεται για την παράσταση Τζένη Τζένη που από τις 23 Απριλίου «ανεβαίνει» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.