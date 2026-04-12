Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του

Στην Κέρκυρα πέρασε το Πάσχα ο Ιωάννης Παπαζήσης παρέα με τον γιο του, Ιάσονα. Ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα στα social media στέλνοντας τις ευχές του στους followers του.

«Καλό Πάσχα σε όλους. Με υγεία και αγάπη… και σε κάποια φάση ας τελειώσουμε αυτό το έθιμο με τα αρνάκια….Ε ναι… Καλή Ανάσταση μέσα μας», ήταν το μήνυμα του ηθοποιού στην ανάρτησή του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ο Ιωάννης Παπαζήσης είχε μιλήσει για τον γιο του αλλά και τις σχέσεις με την πρώην σύζυγό του, τη γνωστή τραγουδίστρια Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Κι εγώ και η πρώην σύζυγός μου, δεν πιστεύουμε γενικά στην αντιπαράθεση, πιστεύουμε στον νου των ανθρώπων. Εμείς αν καθίσουμε στον καναπέ πέντε ώρες θα διαφωνήσουμε. Αν καθίσουμε και αύριο θα διαφωνήσουμε ακόμα περισσότερο.

Αυτό που είχαμε εμείς και είχα και εγώ ως άνθρωπος είναι ότι η διαφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κρύβει ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Μπορεί να σε πάει πολύ παραπέρα…. Αν δεν καταλάβεις ότι κάποιες στιγμές έχεις άδικο, δεν υπάρχει λόγος συζήτησης», δήλωσε ο Ιωάννης Παπαζήσης καλεσμένος στον Alpha.