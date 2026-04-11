Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της

Η κοινή φωτογραφία του ζευγαριού από το ταξίδι τους στο Παρίσι

11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Η Αναστασία Παντούση κι ο Ιωάννης Παπαζήσης κάνουν διακοπές στην Κέρκυρα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της στις 10 Απριλίου.
  • Ο Ιωάννης Παπαζήσης ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία από το Παρίσι.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι.
  • Η Παντούση δήλωσε ότι η σχέση τους απαιτούσε προστασία στην αρχή, αλλά τώρα είναι ανοιχτοί.
  • Αναφέρθηκε ότι το χαμόγελο του Παπαζήση την γοητεύει.

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ είναι σίγουρα η Αναστασία Παντούση κι ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι

Η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για το ζευγάρι, καθώς η όμορφη ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της γιορτάζοντας 35 χρόνια ζωής.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης κι η Αναστασία Παντούση είναι μαζί πάνω από μία πενταετία

Ο Ιωάννης Παπαζήσης κι η Αναστασία Παντούση είναι μαζί πάνω από μία πενταετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μάλιστα, ο σύντροφός της θέλησε να ευχηθεί και στην αγαπημένη του, μέσα από τα social media. 

Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Παπαζήσης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με την Αναστασία Παντούση, από πρόσφατο ταξίδι τους στο Παρίσι, όπου τους βλέπουμε να ποζάρουν μαζί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

«Χρόνια πολλά ουράνιο τόξο!», έγραψε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του.

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Ιωάννης Παπαζήσης

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Ιωάννης Παπαζήσης /Φωτογραφία Instagram

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά, καθώς το 2019 συνεργάστηκαν στην τηλεοπτική σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι στο Open.

Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

«Έπρεπε στην αρχή να προστατεύσουμε τη σχέση μας, αλλά κάποια στιγμή θες και να ζήσεις. Οταν είσαι καλά με τον άνθρωπό σου, δεν έχεις να κρύψεις κάτι» δήλωσε η Αναστασία Παντούση για τη σχέση τους, συμπληρώνοντας: «Το χαμόγελο του Ιωάννη με γοητεύει, είναι σαν να έρχονται αστέρια κατά πάνω μου».

