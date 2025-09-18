Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Αναστασίας Παντούση στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πιο όμορφη και stylish από ποτέ, η Αναστασία Παντούση βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260 για το 1ο Greek Fashion Festival.

Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

Στο ιδιαίτερο αυτό event, η ελληνική μόδα, συναντάει τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας κι έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμμετέχει κι ο σύντροφός της, ο γνωστός ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης.  

Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ με μαύρο παντελόνι, μαύρο σακάκι και silver top, η ταλαντούχα ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις, Το sleek hair look τόνιζε τα ιδιαίτερα σκουλαρίκια που επέλεξε, αλλά και το μακιγιάζ της. 

Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

Ο Ιωάννης Παπαζήσης κι η Αναστασία Παντούση, που θα δούμε στη νέα σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Το κόκκινο ποτάμι το 2019, όπου κι οι δύο είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι

Αν και στην αρχή διατηρούσαν χαμηλό προφίλ, οι ίδιοι έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση τους σε διάφορες συνεντεύξεις, δηλώνοντας ότι είναι πολύ καλά μαζί. Ο Ιωάννης Παπαζήσης έχει χαρακτηρίσει τον έρωτά τους ως «κεραυνοβόλο» και «σαρωτικό», ενώ η Αναστασία Παντούση έχει δηλώσει ότι το χαμόγελο του είναι αυτό που την γοητεύει.

Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

Μιλώντας για τη σχέση τους, έχουν αναφέρει ότι δεν κρύβονται, αλλά προτιμούν να μιλούν περισσότερο για τη δουλειά τους, καθώς είναι και οι δύο επαγγελματίες ηθοποιοί. Ωστόσο, έχουν μοιραστεί ότι η συμβίωση τους είναι υπέροχη κι ότι ένα από τα κοινά τους ενδιαφέροντα είναι τα ταξίδια.

