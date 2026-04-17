«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»

Πολλές γυναίκες από τον χώρο της ελληνικής showbiz έχουν τα τελευταία χρόνια επιλέξει να μιλήσουν ανοιχτά για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η αποβολή, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης, κατανόησης και αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει μια αντίστοιχη δοκιμασία.

Ανάμεσά τους και η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια μια προσωπική της εμπειρία που μέχρι πρότινος κρατούσε για τον εαυτό της.

Μετά την εξομολόγηση της Άννας Πρέλεβιτς, η οποία είχε αποκαλύψει πως έχασε το μωρό της στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day στον ALPHA και αναφέρθηκε τόσο στη σημερινή της καθημερινότητα όσο και σε μια δύσκολη περίοδο που βίωσε στο παρελθόν.

Αρχικά, αναφέρθηκε με χαρά στη νέα της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πως διανύει ήδη τον έκτο μήνα και περιμένει κοριτσάκι, ενώ μίλησε και για την οικογένειά της, τονίζοντας τη σημασία που έχει για εκείνη: «Ένα μωρό σε μια οικογένεια είναι ευλογία. Σε εμάς ήρθες ξαφνικά και αβίαστα. Τώρα διανύω τον 6ο και περιμένω κοριτσάκι. Η μεγάλη μου κόρη είναι 8,5 ετών. Θα είμαστε παραδοσιακοί με το όνομα του μωρού. Θα πάμε είτε από τη μαμά μου, είτε από τον μπαμπά μου».

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να μιλήσει και για το πώς έχει αλλάξει η οπτική της απέναντι στη ζωή και την πίστη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω περισσότερο στον Θεό από τότε που γνώρισα τον άνδρα μου».

Ωστόσο, πίσω από τη χαρά της σημερινής εγκυμοσύνης, κρύβεται και μια δύσκολη εμπειρία που η ίδια αποκάλυψε για πρώτη φορά. Αναφερόμενη στην αποβολή που είχε πριν από δύο χρόνια, μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο την επηρέασε ψυχολογικά: «Πριν από δυο χρόνια είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα. Μου στοίχισε και από άμυνα δεν ήθελα να ξανακάνω παιδί. Μας στοίχισε και μας στεναχώρησε».

Η εξομολόγησή της έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων μαρτυριών από γνωστές γυναίκες, που μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες επιχειρούν να σπάσουν τη σιωπή γύρω από την αποβολή και να ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που αφορά πολλές οικογένειες, αλλά συχνά παραμένει δύσκολο να συζητηθεί ανοιχτά.