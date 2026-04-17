17.04.26 , 10:47 Βροχερός ο καιρός σήμερα - Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη
17.04.26 , 10:35 PEUGEOT 9X8: Έτοιμο για την κορυφή
17.04.26 , 10:12 Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
17.04.26 , 10:00 Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό
17.04.26 , 09:46 Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση
17.04.26 , 09:45 Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»
17.04.26 , 09:35 «Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
17.04.26 , 09:09 Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης για τα παιδιά - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ
17.04.26 , 09:07 Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν
17.04.26 , 09:03 Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
17.04.26 , 08:37 Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
17.04.26 , 08:31 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
17.04.26 , 07:49 Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»
17.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Aπριλίου
17.04.26 , 00:50 MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεάνα Παπαϊωάννου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στον έκτο μήνα και περιμένει κοριτσάκι.
  • Μίλησε για την αποβολή που υπέστη πριν από δύο χρόνια, η οποία την επηρέασε ψυχολογικά.
  • Η εξομολόγησή της εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων μαρτυριών γυναικών για την αποβολή.
  • Τόνισε τη σημασία της οικογένειας και την πίστη της στον Θεό μετά τη γνωριμία με τον σύζυγό της.
  • Η δημόσια συζήτηση για την αποβολή βοηθά στην κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών.

Πολλές γυναίκες από τον χώρο της ελληνικής showbiz έχουν τα τελευταία χρόνια επιλέξει να μιλήσουν ανοιχτά για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η αποβολή, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης, κατανόησης και αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει μια αντίστοιχη δοκιμασία.

Ανάμεσά τους και η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια μια προσωπική της εμπειρία που μέχρι πρότινος κρατούσε για τον εαυτό της.

 

Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου - Η αποκάλυψη στο instagram από την κόρη της

Μετά την εξομολόγηση της Άννας Πρέλεβιτς, η οποία είχε αποκαλύψει πως έχασε το μωρό της στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day στον ALPHA και αναφέρθηκε τόσο στη σημερινή της καθημερινότητα όσο και σε μια δύσκολη περίοδο που βίωσε στο παρελθόν.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Αποκάλυψε on air το φύλο του παιδιού της

Ελεάνα Παπαϊωάννου

Αρχικά, αναφέρθηκε με χαρά στη νέα της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πως διανύει ήδη τον έκτο μήνα και περιμένει κοριτσάκι, ενώ μίλησε και για την οικογένειά της, τονίζοντας τη σημασία που έχει για εκείνη: «Ένα μωρό σε μια οικογένεια είναι ευλογία. Σε εμάς ήρθες ξαφνικά και αβίαστα. Τώρα διανύω τον 6ο και περιμένω κοριτσάκι. Η μεγάλη μου κόρη είναι 8,5 ετών. Θα είμαστε παραδοσιακοί με το όνομα του μωρού. Θα πάμε είτε από τη μαμά μου, είτε από τον μπαμπά μου».

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το Fame Story, η καριέρα & η ατάκα για την κόρη της

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να μιλήσει και για το πώς έχει αλλάξει η οπτική της απέναντι στη ζωή και την πίστη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω περισσότερο στον Θεό από τότε που γνώρισα τον άνδρα μου».

Ωστόσο, πίσω από τη χαρά της σημερινής εγκυμοσύνης, κρύβεται και μια δύσκολη εμπειρία που η ίδια αποκάλυψε για πρώτη φορά. Αναφερόμενη στην αποβολή που είχε πριν από δύο χρόνια, μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο την επηρέασε ψυχολογικά: «Πριν από δυο χρόνια είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα. Μου στοίχισε και από άμυνα δεν ήθελα να ξανακάνω παιδί. Μας στοίχισε και μας στεναχώρησε».

Η εξομολόγησή της έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων μαρτυριών από γνωστές γυναίκες, που μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες επιχειρούν να σπάσουν τη σιωπή γύρω από την αποβολή και να ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που αφορά πολλές οικογένειες, αλλά συχνά παραμένει δύσκολο να συζητηθεί ανοιχτά.

