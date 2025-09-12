Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το Fame Story, η καριέρα & η ατάκα για την κόρη της

Τραγουδά «Τα έχουμε πει!» και μέσα από το star.gr μας βάζει στη ζωή της

12.09.25 , 18:44 Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το Fame Story, η καριέρα & η ατάκα για την κόρη της
To video clip του τραγουδιού Τα έχουμε πει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαμά, γυναίκα και καλλιτέχνιδα. Με λίγα λόγια η ζωή της Ελεάνας Παπαϊωάννου της ισορροπεί ανάμεσα σε στούντιο ηχογράφησης, συναυλίες και… παιδικές αγκαλιές. 

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Μαμά full time, καλλιτέχνιδα για πάντα

Η τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της στο star.gr και μίλησε στη Μίτση Σκέντζου για την καθημερινότητά της με την κόρη της, τον τρόπο που θέλει να της μεταδώσει αξίες και όρια, αλλά και για τη μουσική που παραμένει η μεγάλη της αγάπη. 

Από τις αναμνήσεις του Fame Story, μέχρι την επιτυχία του νέου της τραγουδιού «Τα έχουμε πει» και τα μελλοντικά της σχέδια, η ίδια μοιράστηκε αλήθειες, όνειρα, αλλά και συναισθήματα.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η σημερινή της σχέση με την Άσπα από το Fame Story!


•  Ελεάνα, σε τι φάση σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο;

Σε φάση χαλάρωσης, αλλά και με κάποιες live εμφανίσεις. 

•   Τι θυμάσαι πιο έντονα από τη συμμετοχή σου στο Fame Story; Πώς σε επηρέασε αυτή η εμπειρία;

Θυμάμαι την ανεμελιά και την ξεγνοιασιά εκείνης της εποχής. Η εμπειρία με επηρέασε σημαντικά γιατί μετά το Fame Story άλλαξε εντελώς η ζωή μου. 

•  Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας σου μέχρι σήμερα και γιατί;

Η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου είναι η συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό στα τραγούδια «Να Μ΄Αγαπάς» και «Θεσσαλονικιά». Η αρχή σε όλα είναι αυτή που σε ορίζει και σου δίνει τα εφόδια και τις ρίζες για να μπορείς να πορευτείς στο μέλλον. 

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου ισορροπεί ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια

•  Με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον και γιατί;

Θα ήθελα να επανέλθει στο τραγούδι ο Νότης, και να έχω τη δυνατότητα να ξανασυνεργαστώ μαζί του, ούσα κι εγώ πιο ώριμη και πιο σίγουρη καλλιτεχνικά. 

•  Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησες το νέο σου τραγούδι: «Τα έχουμε πει» το οποίο έχει σημειώσει εκατομυρια προβολές στο ΤικΤοκ και στο YouTube. Μίλησε μου γι’ αυτό.

Τα έχουμε πει χίλιες φορές! (γέλια) Είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, σε μουσική και στίχους του αγαπημένου μου Βασίλη Δήμα, παραγωγή Αντρέα Γιατράκου και κυκλοφόρησε από τη νέα δισκογραφική μου εταιρεία την Sonar Music. Έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί ένιωσα ότι το τραγούδι αυτό άρεσε, έγινε viral και συνεχίζω να λαμβάνω καθημερινά αρκετά μηνύματα αγάπης μέσω των social. 

• Ποιο είναι το πιο προσωπικό τραγούδι που έχεις τραγουδήσει και τι σημαίνει για σένα;

«Η Θεσσαλονικιά» του Γιάννη Σπανού, αυτό το τραγούδι ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μου 100%. 

«Τα έχουμε πει!» – Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μας βάζει στη ζωή της

• Έχεις αναφέρει ότι έκανες botox για πρώτη φορά πριν από λίγο καιρό. Ποιες ήταν οι σκέψεις σου πριν αποφασίσεις να το κάνεις;

Πρέπει να παραδεχτώ ότι ένα μικρό άγχος το είχα, γιατί δεν θα ήθελα να αλλάξει αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. 

• Σε άλλαξε η μητρότητα; Αν ναι, με ποιους τρόπους;

Η μητρότητα σε αλλάζει, ακόμα κι αν δεν το θες εσύ! Νιώθω ότι μετακινήθηκαν τα πάντα μέσα μου, μετατοπίστηκε το κέντρο του ενδιαφέροντος μου, η πρώτη μου προτεραιότητα πλέον είναι η κόρη μου, όχι εγώ. Επίσης, νιώθω ότι με έκανε πιο ανθρώπινη στις αντιδράσεις μου και με έκανε να μπορώ να συγχωρώ πιο εύκολα τους ανθρώπους. 

• Η κόρη σου έχει δείξει να διαθέτει καλλιτεχνική φλέβα; Υπάρχουν σημάδια ότι μπορεί να ακολουθήσει τα χνάρια σου;

Ελπίζουμε πως όχι! (γέλια) Είναι χαριτωμένη, χορευταρού, ιδιαίτερα επικοινωνιακή όμως θα την στηρίξουμε σε ό,τι αποφασίσει να επιλέξει και να ακολουθήσει στη ζωή της, κι εγώ και ο πατέρας της. 

• Βλέπεις στη μικρή σου κάποια στοιχεία που σου θυμίζουν τον εαυτό σου όταν ήσουν παιδί;
Τα τελευταία δύο χρόνια, αρχίζω να βλέπω αρκετά στοιχεία δικά μου γιατί σε ό,τι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση είναι ίδια ο πατέρας της! 

• Είσαι αυστηρή ή πιο χαλαρή μαμά; Έχεις βάλει “όρια” ή είσαι πιο… “μαμά-φίλη”;

Υπάρχουν στιγμές που οφείλω στον εαυτό μου να είμαι αυστηρή με την κόρη μου, και υπάρχουν και αρκετές στιγμές που είμαι χαλαρή και κάνουμε αγκαλίτσες και φιλάκια! Προσωπικά θεωρώ ότι τα όρια πρέπει να μπαίνουν από νωρίς γιατί αργότερα θα τρέχουμε και δε θα φτάνουμε! Είμαι η μαμά που είμαι δίπλα στην κόρη μου 100% και θέλω να μπορεί να έρθει σε μένα για οτιδήποτε της συμβαίνει, αλλά φίλη δεν πρόκειται να γίνω με την στενή έννοια του όρου, γιατί φίλες θα κάνει αρκετές ενώ μαμά μόνο μία! 

Η πιο προσωπική εξομολόγηση της Ελεάνας Παπαϊωάννου: Από το Fame Story στην καθημερινότητα με την κόρη της

• Υπάρχει κάτι που σε έχει διδάξει η κόρη σου που δεν το περίμενες;

Μου έχει διδάξει την υπομονή, και το να μην ξεχνάω ότι υπήρξα και εγώ μικρό παιδάκι κάποτε. 

•  Αν η ζωή σου ήταν ένα βιβλίο, τι τίτλο θα έβαζες;

«Το μοναχοπαίδι» γιατί όλα τα μοναχοπαίδια πιστεύω βιώνουν μια συγκεκριμένη μοναξιά στην οποία έχουν συνηθίσει – την οποία οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Μια μοναξιά ακόμα και αν έχουν αρκετούς ανθρώπους δίπλα τους, σε όποιο χώρο κι αν βρίσκονται όσο επιτυχημένα, ή μη, είναι.

• Τι σχέδια έχεις για το φθινόπωρο;

Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το φθινόπωρο, για ακόμη μια χρονιά, θα είμαι δίπλα στον Χρήστο Νικολόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Στέλιο Διονυσίου στο Περιβόλι του Ουρανού στην Πλάκα. Επίσης, ηχογραφώ νέα τραγούδια που θα μπορείτε να ακούσετε πολύ, πολύ σύντομα

 

