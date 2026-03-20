Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου - Η αποκάλυψη στο instagram από την κόρη της

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Δημήτρη Βεργίνη είναι η Ελεάνα Παπαϊωάννου. Την αποκάλυψη έκανε η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, που είναι σήμερα 8 χρόνων.

Στο βίντεο που ανήρτησε η τραγουδίστρια στα social media της, φαίνεται το εξής μήνυνα στη ζωγραφιά τoυ κοριτσιού: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!».

«Είναι κάποιες χαρές που απλά έρχονται....εκεί που δεν τις περιμένεις...», γράφει η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία συνοδεύει με το τραγούδι «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου.

Στις τελευταίες μουσικές εμφανίσεις της Ελεάνας Παπαϊωάννου, από τις οποίες έχει αναρτήσει βίντειο στο instagram, φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Η κόρη μου έχει πάρει πολλά από τον μπαμπά της. Καλά, μοιάζει μόνο στον μπαμπά της φυσιογνωμικά και από όλες τις απόψεις. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό, από έρωτα παντρεύτηκα, από πολύ έρωτα, οπότε ευτυχία», είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ, τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη, το 2017.

Το 2018, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, την κόρη τους.