Αργοστόλι: Η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει

«Η κλήση διακόπηκε διότι κάποιοι εισήλθαν στο δωμάτιο»

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (17/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς παρουσιάζει ο 66χρονος που έστειλε μέσω IRIS 220 ευρώ στη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ. Περιγράφει μια αλληλουχία περιστατικών που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν μήνες πριν και εξελίχθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες. Σημειώνεται ότι ο άντρας, που ζει στην Πρέβεζα, πήγε οικειοθελώς στις Αρχές και μίλησε για τη σχέση του με τη 19χρονη.

Όπως αναφέρει, «πριν ένα χρόνο περίπου στην Αθήνα, μέσω κοινής φίλης γνώρισα τον εικοσιτριάχρονο», με τον οποίο διατηρούσε «επαφές κοινωνικού χαρακτήρα».

Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές Απριλίου 2024 προστέθηκε σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp, όπου συμμετείχε και μια γυναίκα με το προφίλ «Μυρτώ Αργοστόλι». «Οι συζητήσεις μας ήταν καθαρά κοινωνικές», τονίζει, μέχρι τη νύχτα της 13ης Απριλίου, όταν δέχτηκε βιντεοκλήση από τη γυναίκα. «Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε παγκάκια γιατί δεν είχε χρήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο 66χρονος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει: «Της πρότεινα να επιστρέψει σπίτι της ή σε κάποιον φίλο, αλλά μου είπε πως δεν έχει κανέναν». Τότε, όπως λέει, της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS «για να μείνει σε ξενοδοχείο και να είναι ασφαλής».

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου. «Την είδα σε δωμάτιο, σε καλύτερη κατάσταση, όμως η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκαν κάποιοι μέσα», περιγράφει, προσθέτοντας πως «η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν ένα αντρικό όνομα».

Αργοστόλι: «Ο 23χρονος έψαχνε για δόλωμα» - Ξεσπά φίλη της Μυρτώς

Λίγο αργότερα, ο 23χρονος τον κάλεσε λέγοντας πως «η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο» και ζητούσε οδηγίες για το κινητό της. «Του είπα να της το παραδώσει», σημειώνει, ενώ σε επόμενη επικοινωνία «διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό».

Την επόμενη ημέρα, ο 66χρονος έστειλε μήνυμα για να μάθει νέα. «Μου απάντησε ότι είχε πεθάνει», καταλήγει, δηλώνοντας πως μέχρι εκείνη τη στιγμή «δεν γνώριζα τι είχε πραγματικά συμβεί».

Αργοστόλι: Σκυφτοί και με αλεξίσφαιρα στον Εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες 

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ

Οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς / Eurokinissi (APOHXOS.GR)

Πρώτος έφτασε ο 26χρονος αρσιβαρίστας και στη συνέχεια και οι άλλοι δύο. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

 

 

