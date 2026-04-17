Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»

Αγωνία χωρίς τέλος – Παραμένει στη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης

17.04.26 , 10:47 Βροχερός ο καιρός σήμερα - Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη
17.04.26 , 10:35 PEUGEOT 9X8: Έτοιμο για την κορυφή
17.04.26 , 10:12 Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
17.04.26 , 10:00 Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό
17.04.26 , 09:46 Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση
17.04.26 , 09:45 Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»
17.04.26 , 09:35 «Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
17.04.26 , 09:09 Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης για τα παιδιά - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ
17.04.26 , 09:07 Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν
17.04.26 , 09:03 Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
17.04.26 , 08:37 Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
17.04.26 , 08:31 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
17.04.26 , 07:49 Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»
17.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Aπριλίου
17.04.26 , 00:50 MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει εκτός Happy Day, καθώς δεν έχει απομακρυνθεί στιγμή από το πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του – Παραμένει στη ΜΕΘ

Η αποχώρησή της από την εκπομπή του Alpha έγινε αιφνιδιαστικά, προκειμένου να σταθεί δίπλα του, και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στο πλατό.

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη 15 Απριλίου, όταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας ανησυχία. Ακολούθησε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος & σε σταθερή κατάσταση»- Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Κατά την έναρξη της εκπομπής το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην απουσία της συνεργάτιδάς της, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης: «Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή δίπλα στον σύζυγό της. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα».

Με βάση το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένει σταθερή, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

