Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει εκτός Happy Day, καθώς δεν έχει απομακρυνθεί στιγμή από το πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αποχώρησή της από την εκπομπή του Alpha έγινε αιφνιδιαστικά, προκειμένου να σταθεί δίπλα του, και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στο πλατό.

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη 15 Απριλίου, όταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας ανησυχία. Ακολούθησε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την έναρξη της εκπομπής το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην απουσία της συνεργάτιδάς της, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης: «Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή δίπλα στον σύζυγό της. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα».

Με βάση το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένει σταθερή, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».