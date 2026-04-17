MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 17.04.26, 00:55
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Αχλαδιώτης αποχώρησε από το MasterChef 2026, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν φαβορί.
  • Η τελική 15άδα του διαγωνισμού «κλείδωσε» με τον Νίκο να κερδίζει τη λευκή ποδιά.
  • Ο Γιώργος παραδέχτηκε το λάθος του στο αλάτισμα του πιάτου του, που του κόστισε την παραμονή.
  • Οι κριτές επαίνεσαν τον Γιώργο για τις μαγειρικές του ικανότητες, χαρακτηρίζοντάς τον από τους καλύτερους συμμετέχοντες.
  • Η αποχώρηση του Γιώργου προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους συμπαίκτες του.

Μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες κι ανατρεπτικές στιγμές του MasterChef 2026 παρακολουθήσαμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, με ένα από τα φαβορί να αποχαιρετάει οριστικά την κουζίνα του διαγωνισμού.

MasterChef: Η αποχώρηση παίχτηκε ανάμεσα στον Γιώργο Α. και τον Νίκο

Η μάχη για το τελευταίο εισιτήριο της τελικής 15άδας δόθηκε ανάμεσα στον Νίκο και τον Γιώργο Α..  

«Έχουμε πάνω στον εξώστη δεκατέσσερις λευκές ποδιές. Μία ακόμη έχουμε να δώσουμε και να συμπληρώσουμε τη δεκαπεντάδα. Νίκος και Γιώργος παρακαλώ. Ελάτε μπροστά», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Ένας από τους δύο δυστυχώς σήμερα μαγείρεψε για τελευταία φορά στην κουζίνα του MasterChef. Γιώργος Αχλαδιώτης, Νίκος. Μία λευκή ποδιά για έναν από τους δύο. Ένα ακόμη εισιτήριο για την τελική 15άδα. Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη μητέρα των μαχών. Εμείς δοκιμάσαμε, εξηγήσαμε όταν δοκιμάσαμε και πήραμε την τελική μας απόφαση», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Αχλαδιώτης είναι ο παίκτης που αποχωρεί από το MasterChef

«Αυτός που περνάει στην τελική 15άδα και θα βγάλει τη μαύρη του ποδιά και θα βάλει εκ νέου τη λευκή, παίρνοντας αυτό το άτυπο εισιτήριο για την τελική15άδα. Αυτός που έκανε την καλύτερη προσπάθεια μεταξύ των δύο είναι ο Νίκος!», ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής με τον Γιώργο να αποχωρεί.

«Νικόλα, καλύτερη η σημερινή προσπάθειά σου από του Γιώργου. Πανάξια παίρνεις το εισιτήριό σου για την τελική 15άδα του φετινού διαγωνισμού. Νίκο συγχαρητήρια», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στον διαγωνιζόμενο που ανέβηκε safe στον εξώστη.

MasterChef: Ο Νίκος είχε καλύτερο πιάτο και πήρε τη λευκή ποδιά

Αν κι ο Γιώργος Αχλαδιώτης θεωρούνταν από πολλούς -συμπαίκτες και κριτές- ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τελικό, ένα μοιραίο «παιδικό» λάθος στο αλάτισμα του πιάτου του στάθηκε αρκετό για να του στερήσει τη συνέχεια. Με την ειλικρίνεια και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήρισαν σε όλη του την πορεία, παραδέχτηκε αμέσως το σφάλμα του. «Η ιδέα μου ήταν δημιουργική, αλλά την πάτησα με το αλάτι. Θα ήταν άδικο για τον Νίκο να κερδίσω εγώ σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος πήρε πανάξια τη λευκή ποδιά, αν και η χαρά του επισκιάστηκε από τη λύπη για την αποχώρηση του φίλου του. «Είναι contrast συναισθημάτων. Είμαι περήφανος, αλλά βλέπω τον Γιώργο κάτω και μου χαλάει όλη η χαρά», ανέφερε συγκινημένος.

MasterChef: Οι σεφ και κριτές είπαν τα καλύτερα για το ταλέντο του Γιώργου

Η αποχώρηση του Γιώργου προκάλεσε αίσθηση, με τους κριτές να προχωρούν σε δηλώσεις που σπάνια ακούγονται στον διαγωνισμό. «Η μαγειρική σου αξία δεν είναι η κατάταξη που καταλαμβάνεις. Είσαι από τους καλύτερους μάγειρες που δήλωσαν φέτος συμμετοχή», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Είσαι μαγειρικός ρισκαδόρος. Παρουσίασες πιάτα με τεράστια αξία και σίγουρα δε σου αξίζει να φεύγεις αυτή τη στιγμή», του είπε ο Πάνος Ιωαννίδης από τη μεριά του.

Στον εξώστη, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Ο Σαμ, φανερά επηρεασμένος, δήλωσε πως για εκείνον ο Γιώργος είναι ο «παντοτινός αρχηγός των Μπλε» και πως η ομάδα παύει να υφίσταται χωρίς αυτόν. Αντίθετα, δεν έλειψαν κι οι αιχμές, με την Κωνσταντίνα να σχολιάζει λακωνικά πως «το κάρμα είναι μπούμερανγκ».

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Αχλαδιώτης δεν κατάφερε να μπει στην τελική 15άδα

Η επόμενη μέρα και το «ραντεβού» στην Ισπανία

Παρά την πικρία της αποχώρησης, ο Γιώργος έφυγε με το κεφάλι ψηλά, αστειευόμενος μάλιστα με τους κριτές ότι στο μέλλον θα πρέπει να... πληρώσουν για να δοκιμάσουν τις δημιουργίες του. Στην ερώτηση για το πού φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγους μήνες, η απάντηση ήταν αντάξια του χαρακτήρα του: «Στην Ισπανία, να πίνω μαργαρίτες και να τρώω ωραίο φαΐ».

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται πλέον με την τελική 15άδα, αλλά η απουσία ενός παίκτη που χαρακτηρίστηκε ως «MVP» θα αλλάξει τις ισορροπίες στις δύο μπριγάδες.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
 |
MASTERCHEF ΝΙΚΟΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top