Κριτές MasterChef: «Γιώργο, έχεις κάνει παιδικά λάθη! Δεν το περίμενα!»

Τι έκανε ο μάγειρας στο πιάτο του;

MasterChef 2026 | Το παιδικό λάθος στο πιάτο του Γιώργου!
Το MasterChef συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια των παικτών και στο αποψινό επεισόδιο, ο Γιώργος Αχλαδιώτης βρέθηκε στο επίκεντρο, όχι για την έλλειψη έμπνευσης, αλλά για μια αστοχία στην εκτέλεση του πιάτου του και συγκεκριμένα, μία παιδική αστοχία.

Ο Γιώργος παρουσίασε ένα ιδιαίτερο και φιλόδοξο πιάτο: khinkali  φασολάδα, συνοδευμένα από σάλτσα βασισμένη στο ίδιο το όσπριο και χόρτα περιμετρικά. Η ιδέα του μάγειρας κρίθηκε πρωτότυπη και δημιουργική, με τους κριτές να αναγνωρίζουν την προσπάθειά του να «παντρέψει» διαφορετικές κουζίνες και τεχνικές.

μαστερσεφ

Το πιάτο του απέσπασε θετικά σχόλια και όσον αφορά στην εμφάνιση, καθώς οι κριτές το χαρακτήρισαν «όμορφο», και «ιδιαίτερο». 

Το... παιδικό λάθος που άλλαξε τα πάντα

Ωστόσο, η γευστική δοκιμή ανέτρεψε την καλή πρώτη εντύπωση. Ο ίδιος ο παίκτης παραδέχτηκε πως «του ξέφυγε το αλάτι», όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά: το πιάτο ήταν υπερβολικά αλμυρό, σε βαθμό που οι κριτές έκαναν λόγο για σοβαρό σφάλμα και όχι απλώς μια μικρή απόκλιση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αδυναμίες και στο βράσιμο των ζυμαρικών. «Παιδικά λάθη» χαρακτηρίστηκαν όλα αυτά που συνέβησαν στο πιάτο του Γιώργου οι κριτές. Ιδιαίτερα για έναν μάγειρα του επιπέδου του. 

Ο Γιώργος δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αντίθετα, αναγνώρισε πλήρως το λάθος του, τονίζοντας πως έχασε τη συγκέντρωσή του στην προσπάθεια να διορθώσει το αλάτι, κάτι που τελικά επιδείνωσε την κατάσταση.

γιωργος αχλαδιωτης

«Έγινε ένα παιδικό λάθος και πρέπει να το δεχτώ», δήλωσε ο Γιώργος Αχλαδιώτης δείχνοντας επίγνωση της κατάστασης.

MASTERCHEF
MASTERCHEF 2026
