Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας

Στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής 17/4 η σορός νεαρής κοπέλας 17 ετών. Τη σορό εντόπισε ιδιώτης δύτης με σκάφος, παρουσία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Υπήρξε, σύμφωνα με το korinthostv.gr, άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες.

Η σορός ταυτοποιήθηκε από τους οικείους της 17χρονης.

Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Η εξαφάνιση της 17χρονης είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού, καθώς διέμενε στην περιοχή. Από στίγμα του κινητού της, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν στην Κόρινθο κι έτσι ξεκίνησαν εκτενείς έρευνες στην περιοχή.