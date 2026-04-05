Κόρινθος: Το μπαλκόνι που καταπλάκωσε τη 43χρονη ζύγιζε 2,5 τόνους

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε στην Κόρινθο, όπου μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Καλάμια, ενώ η γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη με τα παιδιά της.

Κόρινθος: Ένα μπαλκόνι - «παγίδα» 2,5 τόνων

Τα συντρίμμια από το μπαλκόνι που κατέρρευσε / ΙΝΤΙΜΕ (ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, το τμήμα του μπαλκονιού που κατέρρευσε εκτιμάται ότι ζύγιζε από 2 έως 2,5 τόνους. Το κτίριο από το οποίο αποκολλήθηκε το μπαλκόνι ήταν εγκαταλελειμμένο για χρόνια και το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε φάση ανακαίνισης. Ωστόσο, μαρτυρίες και στοιχεία δείχνουν ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως προστατευτικά πλέγματα ή σήμανση, παρά τις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τον εργολάβο, ενώ ο μηχανικός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δυο, με εντολή εισαγγελέα, ο οποίος αναμένει να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, μαζί με την αυτοψία από την αρμόδια αρχή.

Η υπόθεση διερευνάται σε βάθος, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές πολεοδομικές παραβάσεις, ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και γενικότερα τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Κόρινθος: Το χρονικό της τραγωδίας

Ασθενοφόρο στο σημείο της τραγωδίας στην Κόρινθο / ΙΝΤΙΜΕ (ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Η 43χρονη, που διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις πασχαλινές διακοπές, περπατούσε με τον σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, εγκλωβίστηκε κάτω από τεράστιο όγκο τσιμέντου και δομικών υλικών, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Από καθαρή τύχη σώθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ενώ ο 10χρονος γιος της τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.