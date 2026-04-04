Kόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που καταπλάκωσε γυναίκα

«Η γυναίκα πέθανε επί τόπου» - Πώς έγινε η τραγωδία

05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
05.04.26 , 18:53 Πάπας Λέων στο πασχαλινό μήνυμα: Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Ηλιάδη: «Όποιος ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, να επικοινωνήσει»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κόρινθο όταν κατέρρευσε μπαλκόνι, σκοτώνοντας ακαριαία μία διερχόμενη γυναίκα και τραυματίζοντας ελαφρά τα παιδιά της. 

Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος, ενώ αναζητούνται η ιδιοκτήτρια καθώς και οι εργάτες.

Kόρινθος: «Η γυναίκα πέθανε επί τόπου» 

Οι φωνές και το κλάμα τριών μικρών παιδιών σήκωσαν στο πόδι τους κατοίκους στην περιοχή Καλαμιά Κορίνθου. Όταν βγήκαν στον δρόμο, κάτω από τα συντρίμμια του μπαλκονιού είδαν μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ένα από τα τρία παιδιά της, πάλευε να απεγκλωβιστεί.  Αμέσως ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. 

«Το μπαλκόνι πλάκωσε τη γυναίκα. Πέθανε επί τόπου και είχε τρία παιδάκια. Είχαν έρθει με τον άντρα της από τη Γερμανία», σύμφωνα με μαρτυρία.

Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Απομάκρυναν τα παιδιά και τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Kόρινθος: «Σε κατάσταση σοκ ο σύζυγος και τα τρία παιδιά»

«Άγιο είχαν ο σύζυγός της και τα τρία παιδιά της. Μεταφέρθηκαν και αυτά στο νοσοκομείο, είναι σε απόλυτο σοκ, βρίσκονται στα επείγοντα. Το ένα παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι, έγινε αξονική και ευτυχώς είναι ελαφρά», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο κτίριο είχε αγοράσει πρόσφατα νέος ιδιοκτήτης. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες, φέρεται όμως να μην είχε λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

