Kόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που καταπλάκωσε γυναίκα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κόρινθο όταν κατέρρευσε μπαλκόνι, σκοτώνοντας ακαριαία μία διερχόμενη γυναίκα και τραυματίζοντας ελαφρά τα παιδιά της.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος, ενώ αναζητούνται η ιδιοκτήτρια καθώς και οι εργάτες.

Kόρινθος: «Η γυναίκα πέθανε επί τόπου»

Οι φωνές και το κλάμα τριών μικρών παιδιών σήκωσαν στο πόδι τους κατοίκους στην περιοχή Καλαμιά Κορίνθου. Όταν βγήκαν στον δρόμο, κάτω από τα συντρίμμια του μπαλκονιού είδαν μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ένα από τα τρία παιδιά της, πάλευε να απεγκλωβιστεί. Αμέσως ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

«Το μπαλκόνι πλάκωσε τη γυναίκα. Πέθανε επί τόπου και είχε τρία παιδάκια. Είχαν έρθει με τον άντρα της από τη Γερμανία», σύμφωνα με μαρτυρία.

Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Απομάκρυναν τα παιδιά και τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Kόρινθος: «Σε κατάσταση σοκ ο σύζυγος και τα τρία παιδιά»

«Άγιο είχαν ο σύζυγός της και τα τρία παιδιά της. Μεταφέρθηκαν και αυτά στο νοσοκομείο, είναι σε απόλυτο σοκ, βρίσκονται στα επείγοντα. Το ένα παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι, έγινε αξονική και ευτυχώς είναι ελαφρά», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο κτίριο είχε αγοράσει πρόσφατα νέος ιδιοκτήτης. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες, φέρεται όμως να μην είχε λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.