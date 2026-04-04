Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή γυναίκα από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κόρινθο, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού. Το δυστύχημα συνέβη ξαφνικά, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέπεσε, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει τη στιγμή που βρισκόταν από κάτω. Μαζί της είχε και τα παιδιά της, τα οποία τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και πραγματοποιούσε εργασίες, όταν σημειώθηκε η κατάρρευση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη γυναίκα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η παλαιότητα ή πιθανές φθορές στην κατασκευή ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, συχνά λόγω ελλιπούς συντήρησης των κτιρίων.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τόσο την κατάσταση του κτιρίου όσο και τυχόν ευθύνες που μπορεί να προκύπτουν. Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.