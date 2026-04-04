Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή γυναίκα από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού

Σώθηκαν από θαύμα τα παιδιά της

05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
05.04.26 , 18:53 Πάπας Λέων στο πασχαλινό μήνυμα: Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Ηλιάδη: «Όποιος ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, να επικοινωνήσει»
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: korinthostv.gr
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κόρινθο, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού. Το δυστύχημα συνέβη ξαφνικά, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέπεσε, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει τη στιγμή που βρισκόταν από κάτω. Μαζί της είχε και τα παιδιά της, τα οποία τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και πραγματοποιούσε εργασίες, όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. 

Κόρινθος: Bίντεο με τον ξυλοδαρμό 39χρονης από τον πρώην και τη φίλη του

Το σημείο του δυστυχήματος / korinthostv.gr

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη γυναίκα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η παλαιότητα ή πιθανές φθορές στην κατασκευή ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, συχνά λόγω ελλιπούς συντήρησης των κτιρίων.

Πύργος: «Ήταν ατύχημα, πήγε να απλώσει κι έπεσε από το μπαλκόνι»

Σοκαριστικό περιστατικό στην Κόρινθο με μία νεκρή / korinthostv.gr

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τόσο την κατάσταση του κτιρίου όσο και τυχόν ευθύνες που μπορεί να προκύπτουν. Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

