Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»

O χορευτής είχε δηλώσει πως η Ιωαννίδου δεν του αρέσει ως χορεύτρια

17.04.26 , 10:47 Βροχερός ο καιρός σήμερα - Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη
17.04.26 , 10:35 PEUGEOT 9X8: Έτοιμο για την κορυφή
17.04.26 , 10:12 Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
17.04.26 , 10:00 Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό
17.04.26 , 09:46 Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση
17.04.26 , 09:45 Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»
17.04.26 , 09:35 «Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
17.04.26 , 09:09 Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης για τα παιδιά - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ
17.04.26 , 09:07 Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν
17.04.26 , 09:03 Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
17.04.26 , 08:37 Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
17.04.26 , 08:31 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
17.04.26 , 07:49 Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»
17.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Aπριλίου
17.04.26 , 00:50 MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Η ατάκα του Δημήτρη Παπάζογλου πως δεν του αρέσει η Μαρία Ιωαννίδου ως χορεύτρια προκάλεσε την αντίδραση της ηθοποιού η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως εκείνος δεν έκανε καριέρα.

Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»

Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο» είπε χαρακτηριστικά ο χορευτής που έχει συμμετάσχει σε πολλά θεατρικά έργα και μιούσικαλ. Ανάμεσα σ' αυτά "Η Μεγάλη Επιτυχία", "Ο Καζαντζίδης στη Ζωή μας", "Chicago" & "Cabaret" και άλλες επιθεωρήσεις.

Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision

«Δε μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου» ανέφερε η χορεύτρια που συμμετείχε σε πολλές ελληνικές ταινίες, όπως “Μια ελληνίδα στο χαρέμι”,” Μαριχουάνα στοπ”, “Μικροί και μεγάλοι εν δράση” και άλλες πολλές.

Η χορεύτρια μάλιστα σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day ανέφερε πως ο χορευτής έχει θράσος καθώς δεν έκανε καριέρα.

«Καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;» τόνισε φανερά ενοχλημένη.

