Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»

Η ατάκα του Δημήτρη Παπάζογλου πως δεν του αρέσει η Μαρία Ιωαννίδου ως χορεύτρια προκάλεσε την αντίδραση της ηθοποιού η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως εκείνος δεν έκανε καριέρα.

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο» είπε χαρακτηριστικά ο χορευτής που έχει συμμετάσχει σε πολλά θεατρικά έργα και μιούσικαλ. Ανάμεσα σ' αυτά "Η Μεγάλη Επιτυχία", "Ο Καζαντζίδης στη Ζωή μας", "Chicago" & "Cabaret" και άλλες επιθεωρήσεις.

«Δε μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου» ανέφερε η χορεύτρια που συμμετείχε σε πολλές ελληνικές ταινίες, όπως “Μια ελληνίδα στο χαρέμι”,” Μαριχουάνα στοπ”, “Μικροί και μεγάλοι εν δράση” και άλλες πολλές.

Η χορεύτρια μάλιστα σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day ανέφερε πως ο χορευτής έχει θράσος καθώς δεν έκανε καριέρα.

«Καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;» τόνισε φανερά ενοχλημένη.