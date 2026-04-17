Klavdia - Θαναηλάκης στο 1% Club: «Τι έχει συμβεί στην κυρία;»

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 1% Club, που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, καταγράφει μια ιδιαίτερη βραδιά με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη και καλεσμένους την Klavdia και τον Γιώργο Θαναηλάκη, σε ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, χιούμορ και ανατροπές.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεκίνησε με ιδιαίτερη διάθεση, λέγοντας: «Σήμερα όμως είναι μια πολύ ειδική μέρα για μένα, μια ειδική βραδιά, διότι τα δύο πρόσωπα που είναι μαζί μας είναι πολύ αγαπητά σε όλους σας, αλλά είναι και πολύ αγαπημένοι δικοί μου προσωπικοί φίλοι».

Στη συνέχεια δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Klavdia, σημειώνοντας: «Η Klavdia Παπαδοπούλου για μένα είναι η σπουδαιότερη γυναικεία ελληνική φωνή της τελευταίας δεκαετίας. Απλά».

Για τον Γιώργο Θαναηλάκη πρόσθεσε: «Εννοείται σκίζει με το Deal και τις βαλίτσες του… η παρέα μας και τα δημοσιογραφικά αθλητικά γραφεία μας ενώνουν εδώ και τριάντα χρόνια».

Η βραδιά όμως γρήγορα πέρασε στο παιχνίδι, με τον παρουσιαστή να καλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά: «Σηκώστε χέρι όσοι πιστεύετε ότι έχετε βρει τι είναι αυτό που έχει προστεθεί».

Με το κοινό σχεδόν ομόφωνα να συμφωνεί, σχολίασε με έκπληξη: «Πραγματικά πρέπει να είναι τύπου 100%».

Η κουβέντα συνέχισε με τον Νικόλα, τον οποίο παρουσίασε ο Πέτρος στους καλεσμένους: «Λοιπόν Νικόλα, τι απάντηση έδωσες, Α ή Β;».

Ο Νικόλας απάντησε «Το Β», αιτιολογώντας με χιούμορ: «Νομίζω φοράει άλλα γυαλιά».

Η στιγμή που προκάλεσε γέλιο ήταν όταν πρόσθεσε: «Έχει προστεθεί ο Μίκι Μάους», με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Καλό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό».

Στο αποκορύφωμα του αποσπάσματος, ο Πέτρος επιβεβαίωσε τη σωστή απάντηση, εξηγώντας πως «κάτι έχει προστεθεί εκεί», ενώ η πρωταγωνίστρια της φωτογραφίας η Klavdia απάντησε με χιούμορ: «Εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω την κυρία στη φωτογραφία… η λήψη δε με βοηθάει να θυμηθώ».

Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Τι έχει συμβεί στην κυρία δεν μπορώ να θυμηθώ».

Το στιγμιότυπο έκλεισε με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να σχολιάζει χαμογελαστά: «Και γιατί από πίσω είναι σαν τον Μίκι Μάους ένα πράγμα;», δίνοντας έναν ανάλαφρο τόνο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του επεισοδίου.

