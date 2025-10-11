Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο

Συναγερμός στις αρχές - Κλιμάκιο των ΤΕΕΜ στο σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 13:46 Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
11.10.25 , 13:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
11.10.25 , 13:41 Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο
11.10.25 , 13:36 5 fashion trends που θεωρούνται ξεπερασμένα το 2025
11.10.25 , 13:32 Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα
11.10.25 , 13:14 Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Είχε άστρο, δε χρωστάει τίποτα»
11.10.25 , 12:11 Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Πέθανε η μητέρα του
11.10.25 , 12:02 Σου αρέσει το κοτόπουλο; Δες μερικές πρωτότυπες συνταγές
11.10.25 , 11:59 Αλ. Τσίπρας: «Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει»
11.10.25 , 11:41 Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
11.10.25 , 11:25 Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
11.10.25 , 11:18 Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος ζήτησε βοήθεια σε μίνι μάρκετ
11.10.25 , 11:00 Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
11.10.25 , 11:00 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
11.10.25 , 10:11 Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.25, 10:23
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, στη Λιοσίων.

Ύποπτο αντικείμενο, πιθανόν χειροβομβίδα, βρέθηκε στη Λιοσίων - Eurokinissi

Ύποπτο αντικείμενο, πιθανόν χειροβομβίδα, βρέθηκε στη Λιοσίων - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μια μη λειτουργική χειροβομβίδα.Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λιοσίων με την οδό Νικομηδείας, απέναντι από μια μάντρα αυτοκινήτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε για αρκετή ώρα στην οδό Λιοσίων από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την οδό Μιχαήλ Βόδα, ενώ στο σημείο έφτασαν τα ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το αντικείμενο και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 |
AΘΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top