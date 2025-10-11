Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, στη Λιοσίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μια μη λειτουργική χειροβομβίδα.Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λιοσίων με την οδό Νικομηδείας, απέναντι από μια μάντρα αυτοκινήτων.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε για αρκετή ώρα στην οδό Λιοσίων από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την οδό Μιχαήλ Βόδα, ενώ στο σημείο έφτασαν τα ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το αντικείμενο και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.