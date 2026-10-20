Μόλις στα 30 του χρόνια και ήδη μετρά πολλές συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραγωγές. Ο λόγος για τον Σταύρο Τσουμάνη, τον ταλαντούχο νεαρό ηθοποιό, που υποδύεται τον Κωνσταντίνο Κεχαγιά στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής», τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.
Ο Σταύρος Τσουμάνης στον ρόλο του Κωνσταντίνου Κεχαγιά
Σταύρος Τσουμάνης: Το βιογραφικό του ηθοποιού
- Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1996
- Μεγάλωσε στο Περιστέρι
- Είναι 30 ετών
- Το ζώδιό του είναι Κριός
- Τα τελευταία 10 χρόνια ζει στα Εξάρχεια
- Οδηγεί μηχανή
- Έχει έναν αδελφό και λατρεύει την ανιψιά του
- Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός και έχουν άριστες σχέσεις
- Στο πατρικό του και την παλιά του γειτονιά πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Όπως έχει πει, δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία, του αρκεί μια βόλτα στο Περιστέρι για να δει τους φίλους του
Σταύρος Τσουμάνης- Βασίλης Γιακουμάρος στην επίσημη πρεμιέρα Άρωμα γυναίκας, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
- Μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο
- Δεν ήταν καλός μαθητής και η υποκριτική προέκυψε τυχαία για να αποφύγει τις πανελλήνιες. Ασχολήθηκε τελικά με αυτήν, μετά από παρότρυνση της μητέρας του
- Είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού
Σταύρος Τσουμάνης/ Instagram
- Είναι απόφοιτος της Δραματικής σχολής “ΙΑΣΜΟΣ” του Βασίλη Διαμαντόπουλου (2017)
- Έχει δουλέψει service πολλές σεζόν στη Μύκονο και νύχτα στην Αθήνα
- Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ήταν στους «Δέκα Μικρούς Μήτσους», το 2018
- Έχει παίξει ακόμη στις σειρές: «Έρωτας μετά» (2019 -2020), «Σκοτεινή Θάλασσα» (2022), «Milky way» (2023), «Παγιδευμένοι» (2022 -2024), «VIP Καλά Γεράματα» (2024 2025), «Το παιδί» (2025- 2026)
Ναταλία Σουίφτ- Θέμις Μπαζάκα- Σταύρος Τσουμάνης στην παρουσίαση τη σειράς "Milky Way"/ NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
- Ακόμη, έχει παίξει σε ταινίες μεγάλου μήκους: «18» (2021), σε σκηνοθεσία Βασίλη Δούβλη και «Οι άγριες μέρες μας» (Our Wildest Days, 2025), σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου και μικρού μήκους: «Medium» (2023), «Honeymoon» (2023), «Imbroglio» (2023), «Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς» (2023), «L'accord» (2025), «Fouetté» (2025)
- Στο θέατρο, μερικές από τις συμμετοχές του ήταν στις παραστάσεις: «Eκτός ορίων» (2016), «Αγρυπνία» (2024) και «Αμερικάνικος Βούβαλος» (2025–2026).
Επίσημη πρεμιέρα "Εκτός ορίων", τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP
- Έχει στενούς φίλους που υπεραγαπά
- Έχει έναν γάτο
- Σιχαίνεται το ψέμα
- Δε βλέπει πολύ τηλεόραση, όμως βλέπει ταινίες
- Δεν αγχώνεται και πιστεύει ότι βρίσκει πάντα μια λύση για κάθε πρόβλημα