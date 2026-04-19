Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να σε αποσυντονίσει, αλλά με μικρές καθημερινές κινήσεις μπορείς να επαναφέρεις γρήγορα τον κιρκάδιο ρυθμό σου.

Το ακούσατε; Είναι ο συλλογικός ήχος από εκατομμύρια χασμουρητά, επειδή «χάθηκε» μία ώρα ύπνου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά για τη θερινή ώρα, και δεν είναι ασυνήθιστο να ξυπνά κανείς νυσταγμένος/η, μπερδεμένος/η και λίγο εκτός προγράμματος.

Η θερινή ώρα έχει το προφανές πλεονέκτημα: περισσότερη λιακάδα τα απογεύματα και μια αίσθηση ότι η άνοιξη μπαίνει στην τελική ευθεία προς το καλοκαίρι.

Δείτε τα ...μυστικά της επαναφοράς των ρυθμών, μέχρι να συνηθίσετε την θερινή ώρα

Ταυτόχρονα, όμως, για αρκετούς ανθρώπους αυτή η αλλαγή μπορεί να απορρυθμίσει τον ύπνο και την ενέργεια για μερικές ημέρες, μέχρι το σώμα να «κουμπώσει» ξανά στη νέα ώρα.

Στα κοινωνικά δίκτυα, πολλοί περιγράφουν το ίδιο μοτίβο: κούραση από το πρωί, κακή διάθεση, αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά» με το ρολόι του σώματος. Κάποιοι λένε ότι θέλουν πίσω τη χαμένη ώρα, άλλοι ότι νιώθουν εκτός ρυθμού, ενώ δεν λείπουν και τα σχόλια του τύπου «νόμιζα ότι είμαι ο/η μόνος/η».

Η εμπειρία μοιάζει μικρή στα χαρτιά, αλλά στην πράξη μπορεί να μεταφραστεί σε μια ολόκληρη ημέρα που μοιάζει… στραβή.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου