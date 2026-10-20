Tσουβέλας: Την «άκουσα», ζητώντας χρήματα που ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε

«Όταν ο άλλος έχει πληρώσει για να σε δει, ανεβαίνει η απαίτηση»

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A. Tσουβέλας για δόξα: «Την "άκουσα" ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε»/ Στούντιο στις 3

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Για τη σχέση του με την επιτυχία, τις οικονομικές απολαβές αλλά και την ευθύνη που νιώθει απέναντι στους θεατές μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη νέα του συνέντευξη.

τσουβελας

Ο δημοφιλής stand-up comedian παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως υπήρξαν στιγμές που αξιολόγησε οικονομικά τη δουλειά του παραπάνω από όσο έπρεπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αναγνωρισιμότητα δεν άλλαξε τον χαρακτήρα του:

«Δεν την “άκουσα” με την έννοια ότι κάποιος είμαι, αλλά την “άκουσα” πολλές φορές πιστεύω ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει… Τα πήρα βέβαια. Τα χρήματα είναι και μία φάση για να καταλάβεις το δικό σου μέγεθος σε ένα σύμπαν που είσαι ανύπαρκτος», είπε ο Τσουβέλας φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3».

Παράλληλα, ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στον δεσμό εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται με το κοινό, τονίζοντας πως η αγορά ενός εισιτηρίου συνοδεύεται από την προσδοκία της ψυχαγωγίας:

«Όταν ο άλλος έχει πληρώσει για να σε δει, ανεβαίνει η απαίτηση:“Κάνε μας να γελάσουμε, πληρώσαμε”.  Η εμπιστοσύνη χτίζεται. Είναι μία νίκη κάθε βράδυ».

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΤΙΣ 3
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