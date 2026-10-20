Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Δε μου λείπει μόνο η μάνα μου... »

Το νέο μήνυμα για την απώλεια της διάσημης μητέρας της

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανάρτησε στο Instagram για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την κοινωνία σήμερα.
  • Τόνισε ότι της λείπουν στοιχεία του χαρακτήρα της μητέρας της, όπως η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία και το θάρρος.
  • Κατήγγειλε την έλλειψη αληθινών ανθρώπων και την κυριαρχία κενών σχέσεων στην κοινωνία.
  • Η Ζωή Λάσκαρη πέθανε τον Αύγουστο του 2017 και η κόρη της συχνά μοιράζεται αναμνήσεις και συναισθήματα για αυτήν.
  • Η Μαρία Ελένη αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά διάσημων γονέων.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έκανε μια νέα ανάρτηση για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή της για στάσεις και συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, βλέπει γύρω της σήμερα. Η ανάρτηση στο Instagram συνοδεύτηκε από φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τη μητέρα της.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Δε μου λείπει μόνο η μάνα μου... »

Η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού δεν στάθηκε μόνο στην απουσία της Ζωής Λάσκαρη ως μητρικής παρουσίας, αλλά και σε στοιχεία του χαρακτήρα της που, όπως έγραψε, της λείπουν από τους ανθρώπους της εποχής. Στο κείμενό της μίλησε για ντομπροσύνη, αισιοδοξία, δύναμη, αλήθεια και θάρρος.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Τα τελευταία 9 χρόνια ο Αύγουστος με ζορίζει πολύ»

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για τη Ζωή Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε αυτούσια στην ανάρτησή της: «Κυριακή 18/10: Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η "τρέλα" της, το γέλιο της. Γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές... Γεμίσαμε κορμιά και αδύναμες ψυχές. Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη. Χωρίς "τσαμπουκά". Μόνο στα λόγια το παίζουνε μαγκιά. Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική. Αυτό μου λείπει απο την ΖΩΗ. Και αναγκάζεσαι να μένεις σιωπηλός γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι κενός. Τι να πεις και τι να κάνεις. Όταν υπάρχει τέτοια αποβλάκωση και κακία και λόγια ατελείωτα και περιττά. Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένας Λυκουρέζου

Η ανάρτηση συνδύασε την προσωπική αναφορά στη Ζωή Λάσκαρη με μια ευρύτερη τοποθέτηση για την κοινωνική συμπεριφορά και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Στο κείμενό της, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε ως ζητούμενα την ουσία, την ειλικρίνεια, το θάρρος και την κοινή λογική.

Η Μαρία Ελένη με τους γονείς της Ζωή Λάσκαρη κι Αλέξανδρο Λυκουρέζο

Η Μαρία Ελένη με τους γονείς της Ζωή Λάσκαρη κι Αλέξανδρο Λυκουρέζο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις για τη μητέρα της, τη θρυλική ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2017.

Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»

Σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του να μεγαλώνεις με γονείς τόσο προβεβλημένους όσο η Ζωή Λάσκαρη και ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει, τα παιδιά των «star» τραβούν πολλά ζόρια, καθώς ο κόσμος συχνά σχολιάζει ή σχηματίζει μια λανθασμένη εικόνα για εκείνα, κρίνοντάς τα επιφανειακά.

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