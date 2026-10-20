Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έκανε μια νέα ανάρτηση για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή της για στάσεις και συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, βλέπει γύρω της σήμερα. Η ανάρτηση στο Instagram συνοδεύτηκε από φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τη μητέρα της.

Η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού δεν στάθηκε μόνο στην απουσία της Ζωής Λάσκαρη ως μητρικής παρουσίας, αλλά και σε στοιχεία του χαρακτήρα της που, όπως έγραψε, της λείπουν από τους ανθρώπους της εποχής. Στο κείμενό της μίλησε για ντομπροσύνη, αισιοδοξία, δύναμη, αλήθεια και θάρρος.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για τη Ζωή Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε αυτούσια στην ανάρτησή της: «Κυριακή 18/10: Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η "τρέλα" της, το γέλιο της. Γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές... Γεμίσαμε κορμιά και αδύναμες ψυχές. Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη. Χωρίς "τσαμπουκά". Μόνο στα λόγια το παίζουνε μαγκιά. Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική. Αυτό μου λείπει απο την ΖΩΗ. Και αναγκάζεσαι να μένεις σιωπηλός γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι κενός. Τι να πεις και τι να κάνεις. Όταν υπάρχει τέτοια αποβλάκωση και κακία και λόγια ατελείωτα και περιττά. Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένας Λυκουρέζου

Η ανάρτηση συνδύασε την προσωπική αναφορά στη Ζωή Λάσκαρη με μια ευρύτερη τοποθέτηση για την κοινωνική συμπεριφορά και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Στο κείμενό της, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε ως ζητούμενα την ουσία, την ειλικρίνεια, το θάρρος και την κοινή λογική.

Η Μαρία Ελένη με τους γονείς της Ζωή Λάσκαρη κι Αλέξανδρο Λυκουρέζο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις για τη μητέρα της, τη θρυλική ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2017.

Σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του να μεγαλώνεις με γονείς τόσο προβεβλημένους όσο η Ζωή Λάσκαρη και ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει, τα παιδιά των «star» τραβούν πολλά ζόρια, καθώς ο κόσμος συχνά σχολιάζει ή σχηματίζει μια λανθασμένη εικόνα για εκείνα, κρίνοντάς τα επιφανειακά.